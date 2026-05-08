Stellantis salva la planta de Madrid con la producción de un coche de la china Leapmotor

Stellantis ha anunciado una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid), en la que ya sólo se fabrican el Citroën C4 y C4 X. Este no sería el único acuerdo del grupo con la marca china, que prevé producir un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel en la planta de Figueruelas (Zaragoza). Ambos proyectos no se materializarían hasta el primer semestre de 2028.

Así lo ha confirmado la compañía, que ha señalado a este diario que «para reforzar significativamente el futuro de la planta de Madrid, en Villaverde, la expansión prevista puede incluir la adjudicación de un nuevo vehículo Leapmotor a la planta, incluyendo el posible plazo a partir del primer semestre de 2028». «Esto sería de particular relevancia a la luz del fin previsto de la producción del Citroën C4 en esta planta», han añadido.

«Al mismo tiempo, se está estudiando la posible transferencia de la propiedad de la planta a la filial española de LPMI. La fabricación en Villaverde estaría totalmente en línea con los próximos requisitos de made in Europe y los vehículos serían comercializados por LPMI en los mercados de Europa y Oriente Medio y África (MEA)».

Esta decisión garantiza el futuro de la planta de Stellantis en Madrid ya que, una vez se concluya la producción del Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada.

Un coche nuevo para Stellantis Madrid

Ante esta situación, Antonio Filosa, CEO de Stellantis, ha señalado que «este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor, un partner de confianza y uno de los productores de vehículos de nueva energía de más rápido crecimiento y más respetados a nivel mundial, es un verdadero beneficio para ambos. Se espera que apoye la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles para satisfacer las necesidades reales de los clientes. El anuncio de hoy refleja nuestra intención de profundizar en nuestra asociación y dar un paso más hacia colaboraciones aún mayores en el futuro».

Mientras, Zhu Jiangming, fundador y CEO de Leapmotor, ha destacado que «las tecnologías de vanguardia de Leapmotor, combinadas con el alcance global de Stellantis, sus profundas raíces regionales y sus muy queridas marcas automotrices, harían de esta una asociación única y poderosa». «Nuestra joint venture, Leapmotor International, ha demostrado rápidamente sus beneficios para ambos socios y, en menos de tres años, nos ha visto lanzar nuestra marca en los cinco continentes y aumentar significativamente nuestro alcance y reputación internacional», ha añadido.

Un 100% eléctrico para Opel

Por su parte, la firma alemana Opel del grupo Stellantis contará en su oferta de producto con un nuevo SUV eléctrico del segmento C, que se producirá en Zaragoza a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en configuración conjunta entre Stellantis y la firma asiática.

Así, este nuevo ejemplar compartirá líneas de producción junto al modelo C-SUV B10 de Leapmotor que iniciará su fabricación en la sede aragonesa del grupo franco-italiano a partir del segundo semestre, tal y como confirmó su consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, en el mes de febrero. La planta zaragozana ya monta las versiones de combustión, híbridas y eléctricas de Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon.