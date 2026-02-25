Scariolo, más duro que nunca tras la Copa: «Asumo toda la responsabilidad, no se volverá a repetir»

Sergio Scariolo fue más duro que nunca desde que es entrenador del Real Madrid. Tres días después de la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Baskonia, ya más en frío, el entrenador atendió a los medios este miércoles en Valdebebas, donde asumió «toda la responsabilidad» del «error» de su equipo que «no se volverá a repetir».

El italiano también habló de la «profunda autocrítica» de algunos de sus jugadores, algo que le «preocupa» de cara al sprint final en la fase regular de la Euroliga. Este jueves, el primero de los últimos 10 partidos frente al Bayern de Múnich en el Palacio (20:45 horas) con la herida aún abierta del Roig Arena.

Así comenzó Scariolo en su primera valoración: «El brillantísimo inicio del primer cuarto nos bajó la humildad, la energía, esa rabia con la que tienes que competir (el partido arrancó con un parcial de 13-2). Asumo, en este sentido, toda la responsabilidad. Desde luego no se volverá a repetir. Vas aprendiendo de los errores, pero una vez que aprendes tienes que volver a centrarte en el futuro».

«El equipo está algo tocado, pero muy unido. Hemos celebrado el cumpleaños de Mario Hezonja. En lo que nos tenemos que volver a centrar es en por qué y cómo desde octubre con ese inicio tan difícil nos encontramos casi en marzo primeros en la Liga Endesa y cuartos en la Euroliga en posiciones casi inmejorables por todo el trabajo que se ha hecho y la mejora evidente del juego y los resultados», recordó.

Scariolo y la «profunda autocrítica» de sus jugadores

«Hay muchas cosas que han ido claramente a mejor y otras que hay que mejorar, sobre todo el aspecto mental. Tenemos que poner todo el empeño y la capacidad que tenemos para ello. Mañana viene un rival en su mejor momento de forma, jugando muy bien en las últimas semanas y seguramente nos pondrá las cosas difíciles, pero la expectativa, sobre todo a nivel individual, es poder demostrar su reacción, que en el deporte es casi igual de importante que la de acción», dijo.

Además, resaltó la recuperación de Chuma Okeke, al que no convocó para ningún partido de la Copa por el exceso de extracomunitarios (apostó por Trey Lyles y Gaby Deck en los tres encuentros): «En defensa, sobre todo, es importantísimo, casi decisivo. Eso nos ayudará a fortalecernos en una faceta en la que hemos estado algo irregulares».

«Estamos arriba en todas las estadísticas especiales defensivas de la Euroliga, prácticamente en todas las importantes. No tiene sentido que un equipo esté así y luego pueda tener lapsus como de vez en cuando por momentos que mentalmente no ponemos toda la concentración. Mañana va a ser un buen test para demostrarlo. Sé perfectamente qué nos podemos encontrar y espero que podamos dar una buena respuesta a nosotros mismos, al club y a los aficionados», sentenció en su análisis.

Preguntado por el sentir de sus jugadores, valoró que «la reacción no haya sido buscar excusas o señalar a uno u otro». «Ha sido de una profunda autocrítica, en algún caso incluso demasiado y me preocupa porque más te hundes más te cuesta subir otra vez a la superficie. Mi labor es hacer entender que si el rival te ha metido tanto es una labor colectiva y no tienes que sentirte tan individualmente culpable o responsable, es una cuota compartida. He notado el deseo de reaccionar. A partir de ahí ves jugadores más afectados que otros», explicó.