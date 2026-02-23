Scariolo tiene un plan… y una obligación: recomponer este Real Madrid

El Real Madrid de baloncesto salió muy tocado de la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Baskonia este domingo. La mala imagen ofrecida por los jugadores en el segundo tiempo, sobre todo en el último cuarto (17-33), y la escasa capacidad de reacción desde el banquillo señaló a la plantilla de arriba a abajo. Ese fue el discurso de un Sergio Scariolo que, sin martirizarse, expresó en la sala de prensa del Roig Arena que todos tienen «cosas que corregir, desde el entrenador a todo el mundo».

El técnico italiano tiene un plan para recuperar la moral pérdida por sus jugadores y tratará de hacerlo desde la vuelta a los entrenamientos de este martes en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas después de un día de descanso y reflexión tras el regreso de Valencia.

Pero Scariolo también tiene la obligación de hacer que su equipo mejore en tiempo récord de cara a los próximos objetivos, los cuales encara ya sin margen de error tras perder los dos primeros títulos de la temporada en las finales (Supercopa y Copa).

Scariolo implantó un método de trabajo conservador a su llegada a finales de agosto de 2025 y lo mantiene incluso en los momentos más delicados de partidos de alto calado como la final de este domingo. Tras ésta, Scariolo hablaba de la «progresión» que todo el mundo vio en el Real Madrid, especialmente desde principios de año, pero la realidad es que a la hora de la verdad hay algo que sigue fallando en unos jugadores que se desconectan en el momento menos oportuno.

Urge un reset mental en el Madrid

Frente al Baskonia ocurrió en el cuarto acto, concretamente en los minutos finales de encuentro en los que daba la sensación que a los blancos, y eso que era un quinteto de garantías formado por Facu Campazzo, Théo Maledon, Mario Hezonja, Gaby Deck y Edy Tavares, le temblaban las manos y las piernas a la hora de elaborar jugadas para ir a ganar.

Scariolo está obligado a hacer un reset mental en tiempo récord, como él mismo admitió, ya que esta semana hay otros dos choques y el Real Madrid se juega clasificar lo más alto en la Euroliga y evitar un cruce peligroso y, sobre todo, caer otro año más a la lotería del play in. «Estamos decepcionados, pero la progresión desde octubre no se tira por la borda. «Es una base desde la que volver a arrancar. No será fácil levantarnos y competir, pero es lo que tenemos que hacer», dijo el técnico con un punto de autocrítica.

El italiano dejó claro que este Real Madrid necesita recomponerse y ese rearme pasa también por volver a recuperar a los no fijos. A Scariolo le delatan las rotaciones. Su nueva etapa en el equipo blanco se está caracterizando por la insistencia en no desgastar físicamente a los jugadores, sacrificando algunos resultados sobre todo al inicio de la temporada con tal de evitar minutadas a sus estrellas, algo que ha mantenido hasta en duelos que deciden títulos como el del Roig Arena.

Los problemas de Scariolo con la rotación

Pero Scariolo sabe bien que eso, y la escasez de confianza en una serie de jugadores, le ha llevado a limitar la rotación a 11 jugadores –10 en Copa porque Chuma Okeke aún ocupa plaza de extracomunitario– y a que otros cuatro carezan de peso.

David Krämer, un ‘2’ que podría ser solvente tanto en defensa como en ataque se quedó sin minutos contra Valencia Basket y Baskonia, no cuenta y ve además como le pasa por la derecha un Maledon del que su propio técnico ha afirmado en varias ocasiones que su posición natural es la de base, Alex Len sólo entra si Tavares o Garuba se cargan de faltas, como ocurrió en la final copera, y a Gabriele Procida le utiliza únicamente en ACB, salvo en ocasiones contadas en la Euroliga.

Recuperar a los blancos mentalmente y sumar a la causa a los menos frecuentes es el gran reto de Scariolo en las próximas semanas a medida que se vayan aproximando las fechas decisivas de la temporada.