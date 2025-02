¿Qué ha pasado con el metaverso y todo lo que prometía?

En el panorama tecnológico de hace dos años, el metaverso está va a ser llamado una especie de revolución digital. Grandes empresas como Meta invertían cantidades ingentes de dinero, desarrollando mundos virtuales. Sin embargo, 2025 nos muestra una realidad muy diferente y el meta verso no parece vivir sus mejores horas.

¿Qué ha pasado con el metaverso?

El concepto de metaverso no es nuevo, ya que la idea de mundos digitales paralelos ha estado presente en nuestro imaginario colectivo durante muchos años. Sin embargo, la promesa del metaverso apareció y se fue haciendo realidad, pero no ha terminado de cuajar. ¿Cuáles son los motivos que han llevado a este parón en el desarrollo de estos entornos?

Habría que analizar detalladamente, pero podemos ver que todavía se trata de una tecnología que no está del todo madura. Es cierto que tanto la realidad Virtual como la aumentada han dado pasos de gigante, pero los dispositivos siguen siendo muy caros y, sobre todo, incómodos. No son accesibles para todo el público, tenemos un ejemplo en las Visión Pro de Apple.

Igualmente, parece que el consumidor todavía sigue prefiriendo interactuar con plataformas de tipo tradicional, como los videojuegos o redes sociales, antes de meterse de lleno en un universo paralelo, que resulta mucho más complejo.

Los modelos de negocio no parecen estar muy claros. Empresas que han invertido mucho dinero parece que no han obtenido el retorno que se esperaba. En 2025, el metaverso parece que todavía no es rentable.

Pero si hay algo que quizás haya marcado el retraso en la implementación y desarrollo de la tecnología del meta verso no cabe duda de que es la inteligencia artificial generativa. Las inversiones se han ido automáticamente hacia este campo, y el interés del público también.

¿Es el metaverso una burbuja tecnológica?

El concepto de burbuja tecnológica no es reciente, a finales de los 90 ya se padeció la conocida como burbuja de los puntocom. Tecnologías que iban a a cambiar el mundo generaron demasiadas expectativas y finalmente, se desinflaron.

El metaverso parece estar cumpliendo algunos indicadores que nos muestran que puede tratarse de una burbuja, como la reducción de las inversiones de las grandes empresas, la baja adopción y, lo que parece más preocupante, la ausencia de una utilidad realmente práctica. El metaverso sigue buscando cuál es su propósito real y, ahora, la inteligencia artificial es la que manda y no se trata de algo pasajero.

¿Tiene futuro el metaverso?

A pesar de su aparente declive, el metaverso puede terminar de encontrar su camino en entorno como los de los videojuegos, la salud o la educación. Pero es evidente que su avanza debe venir acompañado de mejoras tecnológicas en los dispositivos y mejores posibilidades de interconectividad. Sin una cosa no puede a ver la otra.

Además, su futuro va a depender de la capacidad de las compañías de encontrar un sentido práctico y atractivo para el público. De momento, sigue a la espera de encontrar su oportunidad, pero el peso específico de la inteligencia artificial se lo puede poner muy difícil.