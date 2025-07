El PP reclama a Bernabé que emule a Ángel y dimita: «Alumnos de la escuela de la mentira de Sánchez»

El portavoz del Partido Popular en la Comisión de la DANA en las Cortes valencianas, el alcoyano Fernando Pastor, ha reclamado este jueves la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé por lo que ya se conoce como sus currículum fake. «Debería seguir el camino de José María Ángel y dimitir de una vez, después de que se haya demostrado que también mintió en su currículum».

José María Ángel es el alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA de Pedro Sánchez, que ha dimitido este jueves tras desvelar la Agencia Valenciana Antifraude, en en el transcurso de una de sus investigaciones, que el título que utilizó para lograr una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia había sido falseado. El PP valenciano ha instado a Pedro Sánchez «a dar la cara y las explicaciones oportunas».

Tal como ha publicado OKDIARIO este 25 de julio, Pilar Bernabé, lleva 14 años mintiendo en su currículum. Así lo demuestra un documento en la página web del PSOE de la Comunidad Valenciana y que data del año 2011. En el mismo, Pilar Bernabé se presenta como «licenciada en Filología Hispánica», una carrera universitaria que no llegó a acabar y de cuya licenciatura fake sigue actualmente presumiendo en sus redes sociales.

Fernando Pastor ha sostenido que los representantes del Gobierno en la Comunidad Valenciana «son un claro ejemplo del sanchismo, unos trileros y unos mentirosos que han falseado su formación durante años». Y ha calificado a Ángel Batalla y Pilar Bernabé de «alumnos aventajados de la escuela de la mentira de Pedro Sánchez».

Además, el PP considera que la dimisión de Ángel Batalla «no es suficiente». Y que el ex comisionado del Gobierno para la DANA y presidente del PSOE valenciano de Diana Morant «debería devolver a las arcas públicas lo que ha cobrado de más estos años tras acceder de manera fraudulenta a una plaza que exigía una titulación que no sólo no tenía, sino que la falsificó».

Los populares han criticado también a la secretaria general del PSPV y ministra de Sánchez, Diana Morant, por el encendido elogio que ha hecho en su perfil de X, antes Twitter, del dimitido Ángel Batalla. En este sentido, Fernando Pastor ha manifestado que la «defensa a un mentiroso, se nota que es tónica habitual en los socialistas valencianos».