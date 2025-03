Los fans de Harry Potter seguro que recordarán a Lavender Brown, papel que la actriz Jessi Cave interpretó desde 2009 en tres de las películas de la famosa saga. Se trataba, en aquel momento, de una joven que se enamoró del personaje de Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint. Aunque no ha gozado de la misma popularidad que sus compañeros de reparto, lo cierto es que Brown ha tenido una importante carrera en el mundo literario, pero en estos momentos ha decidido recurrir a la plataforma OnlyFans para recaudar dinero para conseguir un objetivo claro.

Los problemas que ahora mismo le hacen lanzarse a la página azul son sus deudas y los problemas que tiene en su casa, por lo que está dispuesta a subir contenido a la plataforma para reunir el dinero suficiente. «Hacer que la casa sea segura, cubrir el papel pintado con arsénico/plomo, construir un tejado nuevo, etc. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Mostrar a los que me han juzgado mal en el pasado que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes había invertido: el amor propio. Siento que estoy haciendo algo prohibido, algo un poco desordenado. Me gusta romper el manual de la buena actriz», así lo ha contado en su propio pódcast, titulado Before we break up again, que presenta junto al cómico Alfie Brown, su pareja y padre de sus hijos.

Pese a que la plataforma es famosa por los contenidos sexuales que ofrecen estrellas como Claudia Bavel o Lily Phillips (conocida por acostarse con 100 hombres en unas pocas horas), Jessi no se atreverá a tanto. Según ha anunciado, su contenido no será de alto voltaje: «Es fetiche, pero no significa necesariamente sexual».

Como tras su anuncio quedaban dudas, en su cuenta de Instagram ha querido dar más detalles de lo que allí se encontrarán sus seguidores. «Voy a abrir un perfil OnlyFans para mi pelo. Únete a mí en este nuevo y extraño viaje», de esta manera aclaraba que no habría contenido sexual, porque allí encontrarán los «meneos de pelo de la mejor calidad», aunque sí que promete «cosas sensuales».

La cuenta, que ya está abierta en la red, tiene un coste de seis dólares mensuales y ya cuenta con más de 1.600 suscriptores, por lo que la jugada está saliendo muy bien a la actriz. Descontando el 20 % que OnlyFans se queda de cada creador, por el momento ya ha recaudado más de 8.000 euros, una cantidad que todavía es posible que suba, lo que seguro que le servirá para poder comenzar con las reformas de su casa.

¿Quién es Jessi Cave, actriz de ‘Harry Potter’?

La actriz ganó una gran popularidad gracias a sus apariciones en Harry Potter y el misterio del príncipe y las dos películas de Las reliquias de la muerte, pero desde entonces su relación con la industria empeoró según fue creciendo. Fuera de la saga ha trabajado en la película Grandes esperanzas y en series de televisión como Black Mirror e Industry, pero más adelante se centró en el mundo del teatro y la literatura.

En algunas ocasiones ha denunciado que comenzó a ser descartada de proyectos por su subida de peso, por lo que decidió tomar un camino diferente al de sus compañeros de reparto. Actualmente, está casada con Alfie Brown, un cómico británico con el que ha sido madre de cuatro hijos.