Claudia Bavel, la modelo y actriz de cine y contenido para adultos, sigue siendo la gran protagonista de las últimas semanas gracias a su relación con otro futbolista. Si una portada junto a Iker Casillas la hizo saltar a la actualidad, ahora son unos mensajes con Joaquín Sánchez (ex del Betis) los que la vuelven a llevar a De Viernes. Al programa de Telecinco acudirá seguro que por una importante cantidad de dinero, una negociación que ha llevado Yola Berrocal, que es su representante y la de muchos concursantes de GH DÚO.

Aunque ella no reconoce haber filtrado esos mensajes al programa Ni que fuéramos, asegura que ha sido una amiga suya que la ha traicionado, sí que confirma que son ciertos. Según el programa de Canal Quickie, todo se produjo en diciembre de 2023, cuando el ex futbolista le mandó el primer mensaje por Instagram. Aunque aquello no llegó a nada más, meses después, en agosto de 2024, volvió a contactar con ella debido a que se encontraba en Barcelona (ciudad en la que ella vive), para negociar el fichaje de un futbolista del F.C. Barcelona. Hay que recordar que Joaquín ahora forma parte de la directiva del club sevillano, por lo que tiene que realizar este tipo de labores de gestión de despachos.

Desde que saliese esta información a la luz, la actriz ha decidido hacer muy pocas declaraciones, algo que ahora se entiende, ya que habría negociado con De Viernes para dar la exclusiva al programa de Mediaset. De esta manera, el contrato en más jugoso y podrá subir la cantidad a pagar por parte de la productora.

Tanto Joaquín como Susana Saborido (su mujer) guardan silencio ante este tema. También hay que recordar que ahora mismo son la pareja estrella de Antena 3, ya que su docuserie El capitán en América es uno de los platos fuertes de la programación en la noche de los miércoles, por lo que es muy posible que quieran proteger la imagen del programa.

Tal y como publica Informalia, Claudia Bavel ganaría entre 10.000 y 15.000 euros por esta intervención, aunque no son datos oficiales. Aunque ninguna de las dos partes confirmará o desmentirá, debido a que seguro que habrá una cláusula en ese contrato para evitar que se filtre la cantidad, se antoja una cantidad muy baja.

Tal y como se ha podido saber, Elisa Mouliaá cobró mucho más por su entrevista en De Viernes apenas unas horas después de su declaración ante el juez por su denuncia a Íñigo Errejón por presunto acoso sexual. Mandarina Producciones, productora del programa del corazón, tuvo que desvelar los contratos por orden del juez.

En el caso de la actriz, recibió 24.000 euros, a los que hubo que sumar 6.000 más para su agencia de representación, que se trata de Etienne Management, es decir, la empresa de Agustín Etienne, pareja de Olga Moreno y representante de numerosos famosos del universo Mediaset.

En el caso de Claudia Bavel, su representante es Yola Berrocal, que aunque para muchos pueda ser una sorpresa, desde el año 2022 maneja las carreras y apariciones de famosos en programas de televisión y actos, reinventándose como agente, aunque sin dejar de lado su faceta como celebrity. En concreto, en GH DÚO consiguió tener a Álex Guita (ex de Adara Molinero) y se espera que esté negociando por tener a la propia Claudia en Honduras al comienzo de Supervivientes 2025.