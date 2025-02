‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 28 de febrero)

De viernes tira la casa por la ventana después de que la semana pasada viera como no solo no podía acercarse en audiencias a El Desafío, sino que José Mota y su nuevo programa en La 1 le pisaban los talones. Por eso, el equipo de Bea Archidona y Santi Acosta han juntado a una enorme cantidad de invitados, entre los que destaca una ex ganadora de Supervivientes, que hace ocho meses que no pisa un plató de Telecinco. Además, contarán con la mujer más buscada del momento y el cuñado del protagonista de la última polémica del mundo del corazón.

Olga Moreno vuelve a Mediaset

La ganadora de Supervivientes no pisa un plató de la cadena desde que fuese expulsada de la versión All Stars del concurso hondureño, donde tuvo fuertes enfrentamientos con Sofía Suescun (amiga de Rocío Carrasco). Meses después, está completamente alejada de la prensa del corazón y centrada en su trabajo, pero hará una excepción esta noche. Hablará de cómo es su relación con Antonio David Flores, con el que tiene una hija en común, y cómo se encuentra actualmente en su noviazgo con Agustín Etienne, el que fuera su representante y el de Rocío Flores. Mucho morbo tendrá su reencuentro con Terelu Campos, gran amiga de Rocío Carrasco, que debería estar en plató como colaboradora durante la entrevista.

El cuñado de Joaquín acude a ‘De Viernes’

El ex futbolista del Real Betis ha sido el protagonista de la semana por sus mensajes con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel, que ha sido relacionada con Iker Casillas. Él, como hermano de Susana Saborido (mujer de Joaquín), acude al programa para dar una entrevista que seguro que dará muchos titulares. Según dice en el adelanto que ha dado la cadena, se trata de un matrimonio en el que se conocen las infidelidades, pero ella decide perdonarlas por interés.

No faltará Claudia Bavel, la otra protagonista de esta historia, que vuelve al programa para defenderse, después de las críticas que está recibiendo por difundir los mensajes que se intercambia con famosos. Ella, por su parte, asegura que no es la culpable de esas filtraciones, siendo amigas las que la han traicionado al contarlo a la prensa.

Habrá tiempo para hablar de Gran Hermano y Supervivientes, ya que uno de los colaboradores del programa viajará a Honduras como concursante. Todas las miradas están puestas en José Antonio León, Antonio Montero y Terelu Campos, que son los únicos con opciones, después de descartar a algunos nombres.

Isa Pantoja también estará en el plató, acompañada de su marido Asraf, pues ambos conocerán el sexo de su bebé en pleno directo. Además de este emocionante momento, también actualizará cómo es la situación familiar que vive con su madre, su hermano Kiko y su prima Anabel.

La larga lista de invitados de De viernes la cierran los padres de Montoya, el concursante de La isla de las tentaciones, que se ha convertido en fenómeno viral gracias a la reacción que tuvo al ver la infidelidad de Anita, su pareja. Ellos contarán cómo están viviendo la repentina fama de su hijo y cómo es fuera de las cámaras.