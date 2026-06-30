Última hora del embarazo ectópico de Marta Peñate: «Me derivan a oncología, me van a dar quimioterapia»
La colaboradora canaria explica la última hora
Marta Peñate no está pasando por su mejor momento a nivel personal después de confirmarse su segundo embarazo ectópico. En estos días, a través de redes sociales, la canaria ha ido informando a sus seguidores sobre las últimas novedades al respecto. Después de confirmar que todavía no ha expulsado al embrión, cuya gestación no va a llegar a término, Marta ha acudido al médico una vez más y, en esta ocasión, le ha planteado dos opciones. «No sé cómo empezar para que esto no parezca tan duro», comenzó diciendo la colaboradora a través de Instagram. Al parecer, pasado un mes y dada la situación en la que se encuentra, se le ha dado a elegir entre dos posibilidades. Una de ellas es la de operarse, a pesar de que existiese el riesgo de que tuviesen que quitar el útero. La otra ha querido explicarla con mucho tacto para que se entendiese, puesto que era derivarla a oncología.
«Cuando me lo dijeron me puse a llorar, pero parece más fuerte de lo que es. Me han pinchado metotrexato dos veces y no he conseguido nada con eso. Me derivan a oncología porque me tienen que poner dosis más altas de metotrexato. Es quimioterapia. Pero solamente me van a dar una o dos sesiones, no es más», hizo saber a sus seguidores de Instagram. Como no podía ser de otra forma, la periodista no dudó en explicarlo todo bien para que nadie se asustase. Y es que ella, cuando recibió la noticia, no pudo evitar llorar, pero todo cambió cuando los doctores le dieron más detalles sobre este proceso. «La quimioterapia va más allá para las personas que sufren otras enfermedades. Es mucho más larga para ellos, tiene más efectos secundarios. Lo que yo me voy a dar se llama así, pero no es tan larga ni va a tener efectos secundarios tan fuertes», explicó.
Lo más importante en estos momentos es que Marta Peñate confiesa que se encuentra bien, aunque, en un principio, le costó entenderlo. «Yo no corro riesgo, mi salud tampoco. No estoy mal, a veces me pongo más nerviosa, pero estoy en mi casa y me río, dependiendo del momento».
Y añadió: «Mañana me hago la resonancia para ver si ven algo más claro y me llamará el oncólogo para explicarme los pasos a seguir. Muchas veces las palabras y los términos que se utilizan en medicina, a la gente que no entendemos, nos parecen más fuertes. Para casos como el mío, la quimioterapia no es tan fuerte como aparenta serlo».
Por si fuera poco, expresó que, aunque sus ganas de ser madre «han disminuido» en este tiempo, no quiere arriesgarse a operarse y que pueda quedarse sin útero. «Así que me someto a ese tratamiento porque es la opción que he elegido. Hay términos que asustan, pero, en ocasiones, hay que entender que es más el término que lo que es», aseguró.
«He hablado con miles de médicos, he consultado, y todos me dicen que esa opción es la mejor por si en un futuro quiero volver a intentar ser madre», explicó. Acto seguido, quiso incidir en que se encuentra bien: «Me costó digerirlo, pero, sobre todo, entenderlo. No es tan heavy. La vida te pone piedras, te da batallas, y tenemos que sacar la espada y luchar. Soy feliz, estoy bien, y sé que todo esto terminará».