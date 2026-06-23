Nuevas complicaciones para Marta Peñate por su embarazo ectópico: «Pude soltar medio litro de sangre»

No es ningún secreto que Marta Peñate no está pasando por su mejor momento a nivel personal y, de nuevo, esto tiene estrecha relación con sus complicaciones relacionadas con sus intentos de ser madre a través de la fecundación in vitro. Recientemente se sorprendió al ver cómo la última prueba a la que se sometió dio positivo en embarazo en sangre. A pesar de todo, a los pocos días, se confirmó que se trataba de un embarazo ectópico, siendo el segundo que padece. Como suele ser habitual en ella, la canaria ha querido hacer partícipes a sus seguidores de todo este proceso, para mostrar su dura realidad, pero también para dar a conocer su delicado estado de salud. Tanto es así que ha desvelado cómo se encuentra después de haber tenido que inyectarse un fármaco para frenar ese proceso de gestación.

«La beta, o sea, la hormona del embarazo, no ha bajado, ha subido, con lo cual la inyección no ha funcionado», explicó Marta Peñate, quien también llegó a sufrir una hemorragia interna, por lo que tuvo que acudir a urgencias. «Si no me baja, me tienen que volver a pinchar», aseguró. Lejos de que todo quede ahí, dio más datos sobre ese nuevo e inesperado contratiempo de salud que sufrió.

«Pude soltar medio litro de sangre de golpe y es porque mi endometrio se ha dado cuenta de que no estoy embarazada. Pero sigo teniendo el quiste ahí, que es el embrión. Se llama embarazo ectópico cornual», aseguró. Y añadió: «Todo va a peor. Sinceramente, no soy partidaria de subir contenido llorando. Así que esperé a estar bien», expresó, para tratar de justificar su sonada ausencia de redes sociales este fin de semana.

«Tengo que hacerme a la idea de que esto es lo que me ha tocado vivir y seguir con mis días con la mayor normalidad. Qué ganas de cerrar esta página», reflexionó. Recientemente, también se pronunció sobre sus vacaciones en Italia que tenía pensado disfrutar en estos días y, como consecuencia de lo sucedido, ha tenido que cancelar.

«Yo debería estar en la Costa Amalfitana comiendo pasta y bañándome en sus playas… y aquí estoy, en mi casa cogiendo sol con protector de 50 porque con la medicación me pueden salir manchas. Entreteniéndome antes de ir esta tarde al hospital de nuevo para pasarme 3/4 horas esperando resultados. Maravilla», comenta en sus historias de Instagram. ¡Mucho ánimo, Marta!