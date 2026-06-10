Los expertos alertan: absorber CO₂ de la atmósfera no evitará por si solo la crisis climática

El registro de dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera ha sido presentada como una de las soluciones para combatir el calentamiento global. Aunque, cada vez son más los expertos que alertan que confiar solo en estas tenologías podría ser un error. Las últimas investigaciones señalan que extraer CO₂ del aire puede ayudar a aliviar parte del problema, pero no sustituye la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La eliminación de carbono se ha convertido en una pieza clave de los planes climáticos internacionales.

Una tecnología que busca capturar el CO₂ existente en la atmósfera para almacenarlo de forma permanente o reutilizarlo en procesos industriales. Sin embargo, los científicos aseguran que su capacidad actual es limitada y que depender de ellas para alcanzar los objetivos climáticos podría generar una falsa sensación de seguridad.

El problema de la captura de carbono

Los expertos afirman que retirar dióxido de carbono del aire es mucho más complejo y costoso que evitar que se emita desde el principio. El avance de las tecnologías de captura directa es rápido, aunque todavía están lejos de operar a la escala necesaria para compensar las emisiones globales actuales. Diversos modelos climáticos indican que la mayor parte del esfuerzo debe centrarse en reducir el uso de combustibles fósiles, mejorar la eficiencia energética y acelerar la transición hacia energías renovables. La eliminación de carbono puede verse como un papel complementario, pero no puede convertirse en el núcleo principal de la estrategia climática.

La clave

Los investigadores señalan que el CO₂ sigue siendo el responsable principal del calentamiento global provocado por la actividad humana. Los datos científicos muestran que este gas representa la mayor parte del aumento de temperatura registrado desde la era preindustrial. Por ello, evitar emisiones sigue siendo la medida más eficaz para limitar el cambio climático. Además, algunos científicos consideran un riesgo basar las políticas climáticas futuras en tecnologías que aún no han demostrado su eficacia a gran escala. Si la captura de carbono no alcanza el rendimiento esperado, el mundo podría encontrarse con niveles de calentamiento superiores a los previstos.

La herramienta eficaz

«La captura de CO₂ puede entrar dentro de la respuesta al cambio climático, sobre todo en setores indutriales difíciles de descarbonziar, pero no debe verse como una solución única», conluyen los expertos. El reducir las emisiones en origen para evitar que el problema crezca es la prioridad. Con el avance de las investigaciones, los científicios insisten en que la lucha contra el calentamiento global requerirá una combinación de medidas como la reducción de emisiones, la protección de ecosistemas capaces de absorber carbono y el desarrollo responsable de tecnologías de captura, siempre como complemento y no como sustituto de la acción climática inmediata.