Los videotimbres Blink 2K llegan con más nitidez, batería y alertas inteligentes

Los videotimbres Blink 2K ya son oficiales y llegan en un momento en el que las soluciones de seguridad doméstica se están democratizando. Lo que hace unos años parecía reservado a instalaciones profesionales o sistemas caros, hoy está cada vez más al alcance de cualquier usuario gracias a dispositivos conectados, sencillos de instalar y con precios más ajustados. Amazon ha presentado dos nuevos modelos dentro de su marca Blink, pensados para quienes buscan vigilar la entrada de casa con más detalle y sin complicarse demasiado con la instalación: Blink Wired Doorbell 2K+ y Blink Battery Doorbell 2K+.

Dos videotimbres Blink 2K para necesidades diferentes

El primero de los nuevos modelos es el Blink Wired Doorbell 2K+, el primer videoportero con cable de Blink con resolución 2K. Está diseñado para viviendas que ya tienen una instalación de timbre existente y ofrece alimentación continua, lo que evita depender de pilas o recargas. Su precio en España es de 49,99 euros, una cifra que lo sitúa como una opción especialmente competitiva dentro del mercado de los videotimbres conectados.

Este modelo cuenta con resolución 2K, lo que permite obtener una imagen más nítida de lo que ocurre en la puerta de casa. Además, incorpora mejoras en el rango dinámico, pensadas para ofrecer más detalle tanto en escenas con mucha luz como en entornos con poca iluminación. Esto es importante en un dispositivo de exterior, donde la cámara puede enfrentarse a contraluces, sombras, cambios bruscos de luz o zonas mal iluminadas.

El segundo modelo es el Blink Battery Doorbell 2K+, pensado para quienes buscan una instalación más flexible. En España llega con dos configuraciones: 69,99 euros sin módulo Sync y 79,99 euros con módulo Sync. Esta versión incorpora también resolución 2K y añade un campo de visión vertical ampliado, una característica útil para ver de forma más completa tanto a las visitas como los paquetes que puedan dejarse junto a la puerta.

Más calidad de imagen y mejor visión de la entrada

La resolución 2K es una de las mejoras más relevantes de esta nueva generación. En un videoportero, contar con más definición no solo sirve para ver una imagen más clara, sino también para distinguir mejor rostros, objetos o movimientos cerca de la entrada. Es una mejora práctica, especialmente en viviendas donde el timbre se utiliza también como punto de control para entregas, visitas o posibles incidencias.

En el caso del Blink Battery Doorbell 2K+, el campo de visión vertical ampliado añade un valor extra. Muchos videotimbres muestran bien la parte superior de la escena, pero no siempre permiten ver con claridad lo que ocurre en la zona inferior. Este encuadre más completo ayuda a comprobar si hay un paquete en el suelo, si alguien se acerca a recogerlo o si una visita permanece frente a la puerta.

Amazon también destaca una visibilidad mejorada en entornos con mucha luz y con poca iluminación. Es un punto clave en este tipo de dispositivos, porque la puerta de una vivienda no siempre tiene condiciones ideales: puede estar a pleno sol durante parte del día, recibir luz directa desde la calle o quedar en sombra al caer la tarde.

Instalación con cable o con batería

La diferencia principal entre ambos modelos está en la alimentación. El Blink Wired Doorbell 2K+ está pensado para instalaciones fijas y requiere cableado de timbre existente. A cambio, ofrece alimentación continua, una ventaja para quienes no quieren preocuparse por la autonomía.

El Blink Battery Doorbell 2K+, en cambio, apuesta por la flexibilidad. Al funcionar con batería, permite instalarlo en más tipos de vivienda y resulta especialmente interesante en casas donde no hay cableado de timbre o donde se busca una colocación sencilla. La versión con módulo Sync puede resultar más conveniente para quienes ya quieren integrarlo desde el primer momento dentro del ecosistema Blink.

Ambos dispositivos se gestionan desde la aplicación de Blink, desde la que se puede ver vídeo en directo, recibir alertas y controlar los dispositivos vinculados. Amazon también destaca la integración dentro del ecosistema de la marca, manteniendo una experiencia pensada para usuarios que no quieren una instalación compleja.

Alertas inteligentes, pero no en todos los mercados

Los nuevos videotimbres Blink también incorporan descripciones inteligentes de vídeo, una función que resume eventos de movimiento para que el usuario entienda rápidamente qué ha ocurrido sin tener que ver todo el clip. Sin embargo, aquí conviene ser preciso: De momento estas alertas inteligentes están disponibles solo en Estados Unidos y requieren una suscripción Blink AI Basic o Blink AI Plus.

Precios de los nuevos videotimbres Blink 2K en España

Los nuevos modelos llegan a España con una estructura de precios bastante clara. El Blink Wired Doorbell 2K+ cuesta 49,99 euros y se dirige a quienes ya tienen instalación de timbre y buscan alimentación continua. El Blink Battery Doorbell 2K+ cuesta 69,99 euros sin módulo Sync y 79,99 euros con módulo Sync, lo que permite elegir entre una configuración más básica o una opción más completa desde el inicio.

Los videotimbres Blink 2K llegan con una fórmula bastante equilibrada: vídeo más nítido, mejor visión de la puerta, instalación adaptable y precios ajustados. Para quienes quieren controlar la entrada de casa sin invertir en una instalación profesional ni en un sistema de seguridad complejo, estos nuevos modelos pueden convertirse en una alternativa muy razonable dentro del catálogo de Amazon.