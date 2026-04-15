Qué datos compartes con la IA sin darte cuenta cuando escribes, resumes o generas imágenes

La IA se ha colado en tareas muy cotidianas, desde redactar un correo hasta resumir un PDF o generar una imagen en segundos. El problema es que, mientras pensamos en la rapidez o en el resultado, muchas veces olvidamos qué datos compartes con la IA en ese proceso. Y no siempre hablamos solo del texto que pegas en la caja de conversación. También pueden entrar en juego archivos, metadatos, historial, permisos conectados e incluso fragmentos de información personal que tú mismo aportas sin darte cuenta.

Qué información entregas cuando escribes a una IA

El caso más evidente es el prompt, es decir, lo que escribes. Ahí puede acabar desde una simple pregunta hasta un correo con nombres y apellidos, un contrato, una factura, un currículum o una conversación privada. OpenAI explica que el contenido que compartes puede usarse para mejorar sus modelos en determinados servicios de consumo, mientras que en sus productos empresariales y en la API no entrena por defecto con los datos del cliente.

Eso quiere decir que no conviene tratar cualquier chat con IA como si fuera una libreta privada. Si copias y pegas un texto de trabajo, una reclamación con datos personales o información de terceros, no solo estás enviando palabras. Estás enviando contexto, nombres, fechas, direcciones, números de pedido, problemas de salud mencionados en un mensaje o cualquier otro dato sensible que haya en ese texto.

Compartes más de lo que parece

Aquí mucha gente baja la guardia. Subir un PDF, una hoja de cálculo o un documento para que la IA lo resuma parece inofensivo, pero en realidad le estás dando acceso al contenido completo de ese archivo. Google explica en la documentación de Gemini que estas funciones pueden acceder a datos del cliente para resumir documentos o analizar hojas, y que el tratamiento de esa información depende del producto y del entorno en el que se use.

Dicho de otra forma, si subes unas nóminas para que te haga un resumen, no le estás enseñando solo la idea general. Le estás entregando cifras, nombres, empresa, DNI si aparece, dirección y cualquier otro dato incluido en el documento. Lo mismo ocurre con capturas de pantalla, presupuestos, contratos o informes internos.

Generar imágenes también expone información personal

Con las imágenes pasa algo parecido. Si subes una foto para editarla, mejorarla o convertirla en otro estilo, no solo compartes la imagen visible. Dependiendo del caso, puedes estar entregando rostros, matrículas, documentos de fondo, pantallas encendidas, ubicaciones o detalles del entorno. Y si además escribes instrucciones concretas, añades todavía más contexto a esa imagen.

En algunos servicios, el riesgo no está solo en la foto en sí, sino en lo que aparece sin que repares en ello: una dirección en un paquete, el nombre de un colegio en un uniforme, la cara de un menor o una conversación abierta en otro dispositivo que sale al fondo. Es el tipo de descuido que mucha gente no detecta hasta que ya ha subido el archivo.

Los permisos y las apps conectadas amplían mucho el alcance

Otro punto clave son los servicios conectados. Google señala que Gemini puede trabajar con aplicaciones conectadas y que esos datos se guardan y usan según las políticas del propio servicio y de Google; además, si intervienen servicios de terceros, también entra en juego la política de privacidad de esos terceros.

Ya no hablamos solo de un texto suelto, sino de una IA con acceso potencial a correo, documentos, calendario o almacenamiento, siempre dentro de los permisos que el usuario haya aceptado. Por eso conviene revisar muy bien qué has conectado y qué autorizaste hace meses casi sin mirar. Los datos que compartes con la IA tienen un peso específico notable.

No todas las IA tratan tus datos igual

Apple insiste en que muchas funciones de Apple Intelligence se procesan en el propio dispositivo y que, cuando hace falta recurrir a modelos más grandes en la nube, utiliza Private Cloud Compute para enviar solo los datos relevantes de la solicitud, sin almacenarlos ni hacerlos accesibles a Apple.

Eso no significa que una opción sea perfecta y otra desastrosa, pero sí que conviene entender la diferencia entre una IA que funciona principalmente en el dispositivo y otra que depende más del procesamiento en la nube o de servicios conectados. La privacidad no depende solo de “usar IA”, sino de qué herramienta usas, con qué ajustes y para qué tarea concreta.

Cómo reducir riesgos sin dejar de usar IA

Lo más sensato no es dejar de usar estas herramientas, sino usarlas con más cabeza. Evita pegar información personal identificable, elimina nombres y números cuando no sean necesarios, revisa bien los documentos antes de subirlos y recorta las imágenes para quitar detalles irrelevantes. También merece la pena comprobar la configuración de privacidad, el historial de chats y si existe alguna opción para limitar el uso de tus contenidos en el entrenamiento del servicio, algo que OpenAI permite gestionar en determinados productos.

Otra recomendación sencilla es esta, si un dato no lo pondrías en una red social abierta o no se lo reenviarías a un desconocido, piensa dos veces antes de meterlo en una IA. Puede sonar exagerado, pero ayuda mucho a marcar la frontera entre lo útil y lo imprudente.

La clave está en no confundir comodidad con invisibilidad. La IA puede parecer una herramienta neutra y casi mágica, pero cada resumen, cada texto y cada imagen suelen ir acompañados de datos que salen de tu móvil o de tu ordenador hacia un sistema que procesa esa información. Saber qué datos compartes con la IA ya no es una cuestión técnica. Empieza a ser simple higiene digital.