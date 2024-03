¿Sabes qué es un prompt para ChatGPT? Aprende a usarlos a tu conveniencia

El uso de herramientas como ChatGPT está revolucionando gran cantidad de aspectos, desde el de ocio hasta el apartado laboral. Hay ocasiones en las que esta app proporciona respuestas que no nos convencen o parecen la adecuadas. Probablemente se deba a que no tenga el entrenamiento adecuado o que no uses un prompt. ¿No sabes lo que es? Muy sencillo, es la puerta de entrada para que puedas utilizar ChatGPT sacando mucho más partido de lo que haces habitualmente.

¿Qué es un prompt en ChatGPT?

Un prompt en ChatGPT es la instrucción o conjunto de palabras que introduces para comunicarte con el modelo de inteligencia artificial. Funciona como una solicitud o pregunta que guía la respuesta que ChatGPT te dará. Dependiendo de cómo formules este prompt, ChatGPT intentará generar una respuesta acorde, utilizando la información con la que ha sido entrenado hasta el momento de su última actualización.

Pero lo mejor para entenderlo es poner algún ejemplo. Seguramente emplees esta herramienta para responder algunas preguntas, sin tener que hacer una búsqueda en Internet. Por ejemplo, le puedes pedir que te explique cuál es el principio de Arquímedes. Si lo haces, te proporcionará una respuesta estándar.

Pero si deseas explicarle a tu hijo de siete años qué es el principio de Arquímedes, lo mejor es que generes este prompt para ChatGPT: «explícame el principio de Arquímedes, como si fuese un niño de siete años» . Observa la diferencia con la respuesta que ha proporcionado con anterioridad.

Pues de esta manera, puedes utilizar ChatGPT de una forma mucho más eficiente a lo que habitualmente haces. Pongamos un ejemplo, imagina que quieres enviar un correo electrónico a una empresa para solicitar trabajo, y adjuntas tu currículum. Puedes pedirle a esta herramienta que redacte el correo electrónico de manera Formal, proporcionando una imagen seria, y en la que además incorporas algo tan sencillo como algunos datos sobre ti, como tu formación o experiencia. Si yo tuviera que hacerlo, le pediría a ChatGPT la siguiente orden o prompt:

«Voy a enviar mi currículum a una empresa de ingeniería. Quiero que lo redactes de manera formal, el destinatario es el señor Martínez, que le digas que le envías el currículum por el cual ya estuvimos hablando telefónicamente y que le comentes que obtuve la licenciatura en ingeniería informática en la Universidad de Wisconsin en el año 2003, y que estuve trabajando para Microsoft como ingeniero de sistemas durante un año en sus oficinas en Redmon».

Pues este concepto tan sencillo prompt en ChatGPT. Resumiendo, no es más que una orden que ayuda a que la herramienta proporcione las mejores respuestas. Esos es decir, que cuanto más detallado y explícito seas en todo lo que le vas a ordenar al ChatGPT, mejores van a ser los resultados que vas a conseguir.