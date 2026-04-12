He probado el moto watch y Motorola da un paso serio en salud y deporte con la ayuda de Polar

El moto watch es un dispositivo interesante dentro del catálogo de Motorola. Hasta ahora la marca tenía presencia en accesorios, pero aquí se aprecia una intención mucho más clara de entrar en el terreno del bienestar y el deporte con algo más que un reloj resultón. La colaboración con Polar le da peso al producto, porque no hablamos de una firma cualquiera, sino de una referencia muy reconocida en seguimiento deportivo y métricas de salud. En la propia web oficial, Motorola presenta este modelo como un reloj ligero con seguimiento de actividad física Polar, pantalla OLED de 1,43 pulgadas, caja de aluminio de 47 mm y GPS de doble frecuencia.

Así es el moto watch

Característica Detalle del moto watch Diseño Marco de aluminio de 47 mm con corona de acero inoxidable en negro o plateado Pantalla OLED de 1,43 pulgadas con modo siempre encendida Correas Compatible con correas de 22 mm Tecnología deportiva Ofrecida por Polar Seguimiento de salud Pasos, calorías, entrenamientos con pausa automática, frecuencia cardíaca continua, oxígeno en sangre, estrés, sueño, recuperación e hidratación Posicionamiento GPS de doble frecuencia Conectividad Micrófono y altavoz integrados para llamadas desde la muñeca Funciones extra Control de música, disparador de cámara, localizar smartphone y gestión desde la app moto watch Resistencia Gorilla Glass 3 con certificación IP68 + 1 ATM

Diseño y planteamiento, más maduro de lo que parece

Lo que más me convence del moto watch es que no intenta disfrazarse de reloj extremo ni de smartwatch premium imposible de justificar por precio. Motorola ha optado por una fórmula bastante sensata, una caja de aluminio de 47 mm, pantalla OLED de 1,43 pulgadas, compatibilidad con correas de 22 mm y una estética limpia que puede encajar tanto con ropa de diario como con un uso deportivo.

La aportación de Polar cambia bastante el producto

Motorola no vende el moto watch como un reloj más, sino como su primer smartwatch con tecnología de Polar. Eso significa que la capa de salud y deporte tiene más recorrido del habitual en este segmento. La marca habla de seguimiento de pasos, calorías y entrenamientos con pausa automática, pero también de monitorización continua de frecuencia cardíaca y oxígeno, control del estrés, análisis del sueño, recuperación y recordatorios útiles para fomentar hábitos más saludables. Eso lo coloca en una posición bastante atractiva para quien quiere cuidarse más sin tener que irse a marcas más caras.

GPS de doble frecuencia y llamadas desde la muñeca

Otro punto interesante es el GPS de doble frecuencia, algo que no siempre aparece en relojes de este perfil. La marca lo presenta como una ayuda para mantener ritmo y distancia más precisos en calles complicadas, senderos cubiertos o situaciones de señal menos favorable. A eso se suma el micrófono y altavoz integrados, con posibilidad de responder llamadas directamente desde la muñeca. Son dos añadidos que refuerzan la idea de un reloj útil de verdad y no solo decorativo.

Una app para centralizarlo todo

Motorola también pone bastante énfasis en la aplicación moto watch. Desde ahí se puede personalizar el reloj, sincronizar datos y gestionar la configuración general. Es un punto importante porque en este tipo de dispositivos la experiencia no depende solo del hardware, sino de cómo se presentan luego las métricas, los ajustes y el historial de actividad. Si esa parte está bien resuelta, que lo está, el moto watch gana mucho valor en el uso diario.

Mi impresión inicial del moto watch

Creo que Motorola ha entendido bastante bien qué necesita mucha gente hoy de un smartwatch. No todo el mundo busca una barbaridad de funciones ni una plataforma llena de aplicaciones. Hay un perfil de usuario que simplemente quiere un reloj cómodo, bonito, solvente y que le ayude a moverse más, descansar mejor y tener ciertos datos fiables sobre su actividad. En ese punto, el moto watch tiene los argumentos muy claros, diseño sobrio, pantalla vistosa, funciones conectadas, resistencia razonable y el respaldo tecnológico de Polar. Eso ya le da una personalidad propia dentro de un mercado que a veces necesita respirar.