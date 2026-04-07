F1 Arcade abrirá en Madrid el 15 de abril con más de 65 simuladores y Antonio Lobato como voz de la experiencia

Madrid abrirá el 15 de abril un nuevo espacio dedicado a la Fórmula 1 con la llegada de F1 Arcade, un recinto situado en el Paseo de la Castellana 103 que buscará reunir a aficionados al motor en torno a simuladores de conducción, retransmisiones de carreras y una oferta de ocio vinculada a la competición. Según la información facilitada por la empresa, el local contará con 1.500 metros cuadrados repartidos en dos plantas y tendrá más de 65 simuladores como principal atractivo.

La voz de Antonio Lobato, uno de los reclamos del nuevo espacio

La apertura se produce además en un momento de creciente exposición de la Fórmula 1 en España, con Madrid preparando también la llegada del Gran Premio de España de 2026. Este nuevo espacio quiere aprovechar el tirón de la categoría con una propuesta que mezcla entretenimiento, deporte y componente social, más allá del seguimiento habitual de los fines de semana de carrera.

Uno de los elementos más llamativos de esta apertura será la participación de Antonio Lobato, cuya voz se integrará en la experiencia que vivan los usuarios dentro del recinto. La compañía lo presenta como una forma de reforzar la conexión con el universo de la Fórmula 1 en España, teniendo en cuenta el peso que el periodista ha tenido durante años en las retransmisiones del campeonato.

Simulación accesible para principiantes y usuarios más avanzados

El espacio no estará orientado solo a usuarios expertos en simulación. De hecho, la empresa asegura que la propuesta está pensada para perfiles muy distintos, desde personas que simplemente quieran probar una carrera virtual hasta aficionados más habituados a este tipo de experiencias. Para ello, el sistema se organizará en cinco niveles de habilidad, desde Rookie hasta Elite, y permitirá competir tanto en duelos individuales como en carreras por equipos.

F1 Arcade Madrid incorporará dos salas VIP, una barra de 12 metros y varias zonas destinadas a grupos y eventos corporativos. La idea es que el local funcione también como lugar de encuentro, no solo como instalación para correr en un simulador durante unos minutos. En ese sentido, la empresa prevé organizar visionados de Grandes Premios y otras actividades ligadas al calendario del campeonato.

La Castellana suma otro espacio de ocio ligado al deporte

La ubicación elegida no es casual. El local abrirá en plena Castellana, una zona donde en los últimos años se han ido concentrando cada vez más propuestas ligadas al deporte, el espectáculo y el entretenimiento. La empresa enmarca su llegada dentro de ese entorno y la vincula con el llamado “Sports Valley” madrileño, aunque en la práctica su reto será comprobar hasta qué punto existe una demanda estable para un formato tan específico fuera de los días marcados por el calendario de la Fórmula 1.

Un concepto ya presente en Londres y varias ciudades de Estados Unidos

F1 Arcade ya opera en otras ciudades. Su primer establecimiento abrió en Londres en diciembre de 2022 y después ha ido expandiéndose en Estados Unidos, con aperturas en Boston, Washington D. C., Filadelfia, Denver y Las Vegas. La de Madrid será su llegada al mercado español, con una propuesta que busca trasladar parte del ambiente de la competición a un formato de ocio permanente en el centro de la ciudad.