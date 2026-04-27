El UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 es el centro de control definitivo para tu escritorio

Llevamos años escuchando que el futuro de la informática es la movilidad, pero cualquiera que trabaje seriamente con un portátil sabe que, al llegar a la oficina o a casa, la realidad es otra. Nos enfrentamos a una maraña de adaptadores para el monitor, el disco duro externo, el cable de red y el cargador. Por eso, cuando cayó en mis manos el UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5, lo primero que sentí fue alivio. Estamos una estación de acoplamiento que no solo soluciona el presente, sino que está diseñada para los próximos diez años. Gracias al nuevo estándar Thunderbolt 5, este dispositivo multiplica por tres el ancho de banda que conocíamos, permitiendo que datos, energía y vídeo fluyan por un solo cable.

Así es el UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5

UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 Tipo de conexión Thunderbolt 5 (hasta 80 Gbps bidireccional / 120 Gbps unidireccional) Puertos Thunderbolt 3 × Thunderbolt 5 (1 host + 2 para periféricos) Salidas de vídeo 1 × DisplayPort + salidas vía Thunderbolt Resolución máxima Hasta 8K@60Hz / múltiples monitores (según equipo) Configuración multipantalla Hasta 3× 4K@60Hz (Windows Thunderbolt 5)

Hasta 2× 6K@60Hz (MacBook Pro/Max y TB4/USB4)

1× 4K@60Hz (USB-C DP Alt Mode y Macs base) USB 4 × USB 3.2 (10 Gbps, 3A + 1C)

2 × USB-C 3.2 (10 Gbps + carga compartida 60W) Almacenamiento Ranura SSD M.2 NVMe integrada (hasta 64 Gbps) Lectores de tarjetas SD / microSD (SD 4.0, hasta 312 MB/s) Red Ethernet 2.5 GbE Audio 3 × jack 3,5 mm (auxiliar) Alimentación Entrada: 240W (adaptador incluido)

Salida al portátil: hasta 140W

USB-C frontal: hasta 60W compartidos Compatibilidad Windows (Thunderbolt 5/4, USB4)

macOS (Apple Silicon con limitaciones de pantalla) Contenido de la caja Dock + cable Thunderbolt 5 + adaptador de corriente 240W Notas importantes Requiere puerto compatible con salida de vídeo

DP no admite adaptadores pasivos a HDMI

Cables de vídeo no incluidos

La revolución del Thunderbolt 5: Más que velocidad

Si te estás preguntando si realmente necesitas Thunderbolt 5, la respuesta corta es que, si eres un profesional, probablemente sí. Hasta ahora, Thunderbolt 4 nos ofrecía 40 Gbps. Parecía mucho, pero cuando conectas dos monitores 4K y quieres mover archivos desde un disco externo rápido, el sistema empezaba a repartir el «pastel» y todo se volvía más lento. El UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 rompe esa barrera ofreciendo 80 Gbps de forma bidireccional.

Pero lo más impresionante es su tecnología Bandwidth Boost. Imagina que estás editando vídeo y necesitas conectar pantallas de una resolución extrema. El dock es capaz de reconfigurar sus canales para ofrecer hasta 120 Gbps de bajada. Es la primera vez que un accesorio de consumo permite manejar tasas de refresco de hasta 540Hz en gaming o configuraciones de tres monitores 4K funcionando a 144Hz simultáneamente sin parpadeos ni compresiones de imagen. Es un salto de fe tecnológico que sitúa a UGREEN a la vanguardia.

Diseño industrial y gestión térmica: Un bloque de eficiencia

El diseño del UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 está muy bien planteado Cuando lo tienes en la mano, sus casi 1,5 kg de peso te dicen que no es un juguete. Está fabricado en una aleación de aluminio de alta densidad que sirve como un gigantesco disipador de calor. Incluso alimentando un portátil a 140W y transfiriendo gigabytes de fotos desde la tarjeta SD, el dispositivo se mantiene estable.

Esto se debe a las ranuras laterales de estilo «branquia» con acabado en tono cobre. No solo le dan un aspecto premium que recuerda a los equipos de audio de alta fidelidad, sino que maximizan la superficie de contacto con el aire. En un gadget que gestiona tanta energía, una mala refrigeración significa pérdida de rendimiento (el temido throttling). Con este dock, la estabilidad es absoluta, algo vital si vas a dejarlo encendido 24/7 en tu estudio.

El as bajo la manga: Almacenamiento NVMe integrado

Muchos docks presumen de puertos, pero el UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 incluye algo que debería ser obligatorio en su gama: una ranura para discos SSD M.2 NVMe en su base. Esto es una jugada maestra de productividad. Al instalar un disco PCIe 4.0, el dock deja de ser un simple puente para convertirse en un disco duro externo de altísima velocidad que no ocupa espacio en la mesa.

Para los usuarios de Mac, este es el truco definitivo para ahorrar dinero. En lugar de pagar los precios desorbitados de Apple por ampliar el almacenamiento interno, puedes comprar un SSD de 4TB por muy poco, instalarlo en la base del UGREEN y configurarlo como tu unidad de trabajo principal. Las velocidades de lectura son tan altas que podrías incluso instalar el sistema operativo o aplicaciones pesadas directamente ahí y no notarías la diferencia. Es, básicamente, añadirle un «cerebro» extra a tu ordenador.

17 puertos para no echar nada de menos

La distribución de puertos en este dock es una lección de ergonomía. En la parte frontal tenemos lo que necesitamos «de paso»: el botón de encendido (con un LED sutil que no molesta de noche), los lectores de tarjetas SD y TF en versión 4.0, dos puertos USB-C de 10Gbps y el jack de audio. Es perfecto para conectar el móvil para una carga rápida o descargar las fotos de la jornada sin tener que levantarse.

En la parte trasera es donde ocurre la magia de la instalación fija. Tenemos el puerto Host que va al portátil, dos puertos Thunderbolt 5 adicionales para conectar más periféricos en cadena (como otros discos o pantallas), un DisplayPort 2.1 de última generación y tres puertos USB-A para periféricos como teclados o ratones. Mención especial merece el puerto Ethernet de 2.5 Gbps. Si tienes la suerte de tener una conexión de fibra óptica de más de 1 giga en casa, este dock es de los pocos que te permitirá exprimirla al máximo por cable, olvidándote de las inestabilidades del Wi-Fi.

¿A quién va dirigido realmente este gadget?

A diferencia de otros hubs más sencillos, el UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 no busca ser el compañero de viaje que llevas en la mochila, sino el pilar central de un setup de alto rendimiento. Es la pieza que faltaba para ese perfil de usuario que maneja un flujo de trabajo híbrido. Pensemos, por ejemplo, en un editor de vídeo o un fotógrafo profesional. Estos usuarios suelen trabajar con archivos de gran tamaño y necesitan pantallas que representen el color con total fidelidad y sin lag. Para ellos, este dispositivo es la garantía de que su hardware no va a limitar su creatividad, permitiéndoles tener todos sus discos y periféricos conectados con un solo cable al que solo tienen que llegar y «pinchar» su portátil.

También es el sueño hecho realidad para el entusiasta de la productividad que utiliza tanto Mac como PC. Al ser compatible con ambos ecosistemas y ofrecer una potencia de carga de 140W, sirve igual de bien para un MacBook Pro que para un potente portátil de gaming. Es ideal para quien busca el minimalismo estético (el famoso setup limpio) pero requiere la máxima potencia técnica. Si eres de los que tiene un monitor ultra-wide de 49 pulgadas, un sistema de audio profesional y varios discos de copia de seguridad, este dock te permite esconder todos los cables detrás de la mesa y mantener una superficie de trabajo despejada donde solo brilla la pantalla y tu talento.

Por último, es una inversión inteligente para empresas o autónomos que quieran «hacer futuro» su inversión. Comprar hoy un dispositivo Thunderbolt 5 es asegurarse de que, cuando cambies de portátil dentro de tres o cuatro años, tu estación de acoplamiento seguirá siendo la más rápida del mercado. Es un producto para quien valora su tiempo y entiende que cada segundo ahorrado en transferencias de archivos o cada problema de conexión evitado se traduce, al final del mes, en dinero y tranquilidad.

El nuevo estándar ha llegado

El UGREEN Maxidok 17 en 1 Thunderbolt 5 es un producto redond. UGREEN ha pasado de ser una marca de cables de calidad a liderar el mercado de periféricos de alta gama, compitiendo de tú a tú con marcas que triplican su precio. La conjunción de la velocidad de TB5, la carga de 140W y la posibilidad de añadir almacenamiento interno lo sitúan en una categoría propia. Si buscas lo mejor de lo mejor para tu escritorio, este es el dispositivo. Su precio en la web del fabricante es, actualmente yu por tiempo limitado, de 390, 99 euros.