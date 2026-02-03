Estos son los países que han prohibido el uso de las redes sociales a los menores de edad

Tras la entrada en vigor el pasado mes de diciembre de la ley australiana que prohíbe el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, son varios los países que ya avanzan para adoptarla. España ya se ha sumado a esta tendencia después del anuncio de este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ha asegurado que los menores de 16 años españoles tampoco accederán a las redes.

Los menores de edad son el grupo social que más tiempo pasa pegado a la pantalla, ya que, de media, están más de una hora al día en las redes sociales como Instagram o X. Eso sí, TikTok sigue siendo la red social preferida por los menores de edad. El motivo del éxito esta plataforma se debe a su feed de vídeos verticales de corta duración, diseñado para enganchar a los usuarios con contenido de su interés.

Países han puesto esta restricción

Además de España, otros países también tienen un mínimo de edad para usar las redes sociales:

Australia : La ley, promovida por el primer ministro Anthony Albanese, obliga a las plataformas a tomar « medidas razonables » para impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas activas. En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos . Meta , por ejemplo, eliminó cerca de 550.000 cuentas en sus redes.

: La ley, promovida por el primer ministro Anthony Albanese, obliga a las plataformas a tomar « » para impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas activas. En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentan a . , por ejemplo, eliminó cerca de en sus redes. Francia : La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y restringir la promoción de productos que puedan perjudicar su salud física o mental. El proyecto aún debe ser debatido en el Senado y podría entrar en vigor en septiembre de 2026.

: La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y restringir la promoción de productos que puedan perjudicar su salud física o mental. El proyecto y podría entrar en vigor en septiembre de 2026. Reino Unido y otros países europeos también están evaluando regulaciones similares, con límites de edad en torno a los 16 años y opciones de consentimiento parental para los más jóvenes.

¿Cuáles son las redes más usadas?

A nivel mundial, las redes sociales más populares entre la gente joven siguen siendo las grandes plataformas que concentran miles de millones de usuarios activos. Facebook lidera con 3.070 millones, seguido de YouTube con 2.530 millones, Instagram con 2.000 millones y TikTok con 1.590 millones de usuarios. Otras plataformas relevantes como WeChat, Snapchat, Douyin y Reddit también cuentan con cientos de millones de personas conectadas diariamente, demostrando cómo unas pocas aplicaciones concentran gran parte de la actividad social digital.

En España, el orden varía ligeramente: Instagram es la red más utilizada, con más del 78% de internautas activos, seguida de Facebook, TikTok, X (antes Twitter) y Pinterest. En total, alrededor del 82,9% de la población española usa redes sociales, dedicando gran parte de su tiempo en línea a interactuar con amigos, consumir contenido de entretenimiento y mantenerse al día con noticias y tendencias.