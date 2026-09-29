Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Las carreteras de Andalucía vuelven a llenarse hoy de coches pendientes del precio de los carburantes cuando apenas quedan un par de días para que acabe septiembre, por lo que se dará por finalizado el descuento de 5 céntimos el litro. Con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica ya nos podemos hacer una idea del coste para hoy martes 29 de septiembre y dónde se localizan las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas.
Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla las gasolineras más baratas son estas que ahora te enumeramos:
Gasolina 95
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.728 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.728 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.755 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.760 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.829 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.927 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.969 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.719 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.765 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.776 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.776 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga:
En Málaga estas son las gasolineras más baratas que podemos encontrar hoy:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.778 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.789 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.804 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona A-Álora. Precio: 1.808 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.809 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.809 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.814 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.819 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.819 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.878 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.960 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.969 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.969 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 2.005 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.009 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 2.009 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 2.029 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.749 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.785 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.795 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz:
En Cádiz, las gasolineras más baratas que podemos encontrar hoy martes:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.809 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.829 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.950 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, Mesón Pancho, km 94,2. Precio: 1.959 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, parcela 2, SUNC-TU 24. Precio: 1.999 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera antigua N-IV, km 639,5. Precio: 2.039 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.069 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.787 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.787 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.787 €/l.
- Rojo. San José del Valle. Cañada Briole, 1. Precio: 1.800 €/l.
- Bfuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, P.I., 9. Precio: 1.807 €/l.
- Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.809 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba:
En Córdoba, las gasolineras más baratas son las que ahora te enumeramos:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.769 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.769 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.784 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.945 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.979 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.980 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.759 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.764 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.807 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.809 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 29 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada:
En Granada, estas que te enumeramos son las gasolineras más baratas para hoy martes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.735 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.735 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.735 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.735 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.735 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.735 €/l.
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.749 €/l.
- Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.778 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.779 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.879 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.929 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.929 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.949 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor-Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.959 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.786 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.786 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.798 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Con estos resultados ya sabemos dónde repostar hoy martes en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer consulta en otro momento puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados por ciudad o municipio y verlos en forma de lista como las mostradas o en forma de mapa como este que te dejamos, a modo de ejemplo de Sevilla: