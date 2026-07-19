Silvia Olmedo, psicóloga: «Los 50 no son el final, es el momento en el que vuelves a encontrarte contigo misma»

Llegar a los 50 años puede convertirse en un momento de cambio, pero también de grandes oportunidades. Frente a la idea extendida de que esta etapa supone una pérdida de juventud o de protagonismo, la psicóloga y divulgadora Silvia Olmedo propone una mirada completamente diferente: los 50 pueden ser el inicio de una etapa de mayor libertad, conocimiento personal y bienestar. «A partir de los 50 tu vida no ha terminado, empieza lo mejor», asegura la experta, que anima a las mujeres a dejar atrás los prejuicios asociados a la edad y a entender esta nueva fase como un momento para volver a centrarse en ellas mismas.

Silvia Olmedo abordó estos cambios en el podcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal, donde habló sobre menopausia, salud femenina y la manera en la que muchas mujeres afrontan esta transición. La psicóloga explicó que todavía existe mucho desconocimiento sobre este proceso y que muchas mujeres no son conscientes de que no se limita únicamente al momento en el que desaparece la menstruación. «Muchas mujeres desconocen la duración real de esta etapa», señaló Olmedo. «Este periodo, la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, es el más largo de tu vida», explicó durante la entrevista.

Para la especialista, una de las principales dificultades es que muchas mujeres interpretan los cambios físicos y emocionales como una señal de pérdida de valor personal. Sin embargo, considera que esta etapa puede ser una oportunidad para recuperar la confianza y construir una relación más positiva con una misma.

De sentirse invisible a recuperar el poder personal

En su canal de YouTube Esencia Viva, Silvia Olmedo comparte una reflexión sobre una situación que observa con frecuencia en consulta. Mujeres con grandes logros personales y profesionales que, al cumplir 50 años, sienten que su mejor etapa ya ha pasado.

«¿Sabes lo más triste que veo en mi consulta? Mujeres brillantes, exitosas que han criado hijos maravillosos, que han construido carreras increíbles, que llegan a los 50 y sienten que su vida se acabó»

La psicóloga responde a esa sensación con una pregunta que resume su mensaje: «¿De verdad crees que la vida te dio 50 años para que los desperdicies pensando que ya no vales nada?». Para Olmedo, esta etapa no debe estar marcada por la renuncia, sino por la posibilidad de elegir con más libertad qué personas, proyectos y experiencias merecen formar parte de la vida.

Los obstáculos que impiden disfrutar de los 50

Según la experta, muchas mujeres llegan a esta etapa cargando con años de exigencias, responsabilidades y expectativas externas. La culpa, la necesidad de agradar a todo el mundo, la comparación constante o las relaciones que desgastan pueden convertirse en auténticos frenos para el bienestar.

Silvia Olmedo habla de identificar esos venenos emocionales que roban felicidad y que pueden impedir disfrutar plenamente del presente. Entre ellos menciona la autoexigencia tóxica, la falta de límites, la preocupación por el qué dirán, las amistades que generan desgaste y la dificultad para priorizarse. Cuando esas cargas desaparecen, asegura, llega lo que denomina el «despertar de los 50», un momento en el que la mujer vuelve a sentirse conectada consigo misma.

La psicóloga también rompe con la creencia de que la edad implica necesariamente un declive. Según explica, la madurez puede venir acompañada de nuevas fortalezas.

«Los estudios en neurociencia nos muestran que el cerebro femenino después de los 50 tiene una capacidad increíble para la creatividad, la innovación, el pensamiento independiente»

La experiencia acumulada durante años puede convertirse así en una herramienta poderosa para tomar decisiones, conocerse mejor y vivir con mayor autenticidad.

Cuidarse para disfrutar de una nueva etapa

Aunque la actitud es fundamental, Silvia Olmedo recuerda que el bienestar también pasa por cuidar el cuerpo y la salud emocional. Los cambios hormonales de la menopausia pueden afectar al sueño, al estado de ánimo o a la energía, por lo que adoptar hábitos saludables resulta clave. Mantenerse activa, cuidar la alimentación, rodearse de relaciones positivas y reservar tiempo para una misma son algunos de los pilares para afrontar esta etapa con más equilibrio.