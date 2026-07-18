España lidera con Malta la subida de la inflación en Europa por el incremento del IVA de la luz y el gas

España fue el segundo país de la Unión Europea donde más subieron los precios en junio, según los datos publicados por Eurostat. El IPC armonizado -como se calcula en Europa para poder comparar la inflación de forma homogénea entre los 27- se incrementó en España un 0,6% sobre mayo, lo que ha dejado la inflación interanual en el 3,6% -medida en términos internos es el 3,2%-. Sólo en Malta crecieron los precios más que en España el mes pasado, un 1,1%.

La subida de la inflación en España en junio está por encima de las otras grandes economías de Europa, Alemania, Francia e Italia, y deja a España lejos de la media de la zona euro y de la UE, el 2,8% y el 2,9% respectivamente.

De esta forma, España es ya una economía que contribuye a que la inflación esté disparada en Europa, rozando el 3% de media, lejos del objetivo del 2% que tiene el Banco Central Europeo (BCE) para tomar decisiones sobre los tipos de interés.

De hecho, en mayo la inflación en Europa fue del 3,3%, cuatro décimas superior a la de junio. La mayoría de los países han experimentado bajadas en los precios en junio sobre mayo, intermensual, lo que ha contribuido a esa reducción de la media.

No es el caso de España, que se mantiene por cuarto mes consecutivo por encima del 3%. A cierre de junio, la inflación en España es la novena más alta de Europa y se sitúa por encima de la de Italia (-3%), Alemania (-2,4%) y Francia (-2%).

El motivo de esta evolución de los precios en España es el incremento de la vivienda, de los combustibles y del alza del IVA de la luz y el gas, que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó desde el 1 de junio por entender que los efectos de la guerra de Irán ya no hacían necesaria mantener la rebaja en el IVA de estos productos energéticos.

El Gobierno aplicó estas rebajas en marzo por la subida de los precios de la luz y el gas en los mercados internacionales por la guerra de Irán, y decidió retirarlas el 1 de junio, lo que ha provocado que la luz subiera un 6% en junio.

Los principales organismos nacionales han alertado de la subida de la inflación. El Banco de España elevó su previsión hace unas semanas seis décimas, calculando ahora que el IPC quedará en el 3,6% este año. El motivo es el shock energético provocado por la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que eleva los precios de todo el comercio.

Esta incertidumbre continúa todavía ahora debido a que Estados Unidos e Irán no han firmado ningún acuerdo, y los que han anunciado han ido cayendo uno detrás de otro a los pocos días e incluso horas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya elevó en abril su previsión de inflación para este año al 3,2%. En un reciente informe ha alertado sobre el diferencial de la inflación española con la europea por el impacto que tiene en la productividad de la economía nacional.