El Banco de España dispara la alarma: la inflación prevista para 2026 salta del 1,9% al 3%

Las previsiones para la inflación han sufrido un aumento con respecto a los datos que se esperaban alcanzar hace seis meses. De esta forma, según el último informe del Banco de España «en el año 2026, hace seis meses, se preveía que la inflación estuviera en el 1,9% en este momento, sin embargo, ahora se situaría en el 3%».

Una situación muy similar se da con respecto a los datos de 2027. Así, según este informe «en el año 2027 la inflación se situaba en el 1,8%, pero, ahora al revisarla ha aumentado medio punto, es decir, hasta el 2,3%».

Asimismo, otro de los datos que llama la atención es que en el primer semestre de 2026, la inflación de España llegó a superar en un punto a la eurozona. Como ha indicado en la presentación del informe, el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, «con respecto a la evolución de la inflación en España en los últimos dos años y medio, tenemos una cierta persistencia de inflación más alta que el área del euro en el primer semestre del año 2026. No obstante, esa brecha que era bastante significativa, que ha sido de un punto en el último semestre del año 2025, se ha cerrado algo».

La subida del precio de la energía ya se ha trasladado a la cadena de producción

Como ha resaltado Escrivá, «más allá de la subida que se está produciendo en el precio de la energía, en todas las economías y singularmente en el petróleo, se están manifestando ya efectos indirectos, es decir, subidas que se están trasladando por toda la cadena de producción y de bienes hacia, por ejemplo, el sector del transporte y el sector de producción de alimentos», en el caso de los alimentos principalmente por el precio de la energía y de los plásticos.

En este sentido, como también ha destacado Escrivá, uno de los sectores más afectados por la subida de precios sería el sector servicios y todo lo que tiene que ver con el turismo, como hostelería y hoteles, «singularmente, el sector servicios está teniendo una persistencia de inflación muy grande».

Riesgo para la competitividad

Conviene seguir muy de cerca la inflación en cada país. «España vivió, en 2026, pérdidas de competitividad ante la imposibilidad de ajustarse a la inflación de la zona euro. En España en los últimos dos años y medio, tenemos una cierta persistencia de inflación más alta que la zona euro, en el primer semestre del año 2026 se ha incrementado», ha explicado el Gobernador del Banco de España.

Sin embargo, también ha señalado que «esa brecha, en el último semestre de 2025, se ha cerrado algo. La razón por la que se ha cerrado es porque en España se han tomado más medidas mitigadoras fiscales sobre la subida del petróleo con respecto al resto de países europeos».