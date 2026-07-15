La inflación se mantiene en el 3,2% tras el encarecimiento de la electricidad y el gas

La inflación ha mantenido su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno shock energético por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el dato de junio, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3%, los tres últimos anclada en el 3,2%.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En términos mensuales el IPC subió un 0,6%

El INE ha moderado la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 2,9%, tal y como avanzó el mes pasado y una décima por debajo de la tasa registrada en mayo.

En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6%, con una variación mensual del 0,6%.

El fin de las medidas de emergencia

En este sentido, el Ejecutivo ha señalado que es precisamente la «apuesta de España por la energía verde y la soberanía energética lo que permite ir desescalando las medidas de emergencia desde una posición de fortaleza».

«Desde su aprobación el pasado 20 de marzo, el plan de respuesta ha rebajado cerca de un punto porcentual la inflación general», ha destacado el departamento de Economía, que ha asegurado que el Gobierno «seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados».

De su lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 1,9%, tres décimas por debajo de mayo, y hasta su tasa interanual más baja desde principios de 2025.

«Es un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares», ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, que ha añadido que la electricidad y el gas pasan a contribuir al alza, «en el marco de la normalización ordenada y gradual de las medidas fiscales sobre la energía que se inició el pasado 1 de junio».