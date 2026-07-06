La tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en el 4,6% en el mes de mayo, un incremento de dos décimas respecto al dato del 4,4% registrado en abril.

El dato alcanza niveles máximos desde agosto de 2024, como resultado de la escalada de precios previa al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que ha provocado una importante caída del precio del petróleo en las últimas semanas.

En este sentido, el repunte de la inflación confirma las advertencias que la propia OCDE lanzó en sus Perspectivas Económicas de junio, cuando alertó de que las tensiones en Oriente Próximo estaban alimentando una crisis energética con efectos directos sobre los precios y el crecimiento mundial.

En aquel informe, el organismo ya anticipaba que la evolución del conflicto sería el principal factor para la inflación durante 2026, un escenario que se reflejó en los datos de mayo, marcados por el fuerte encarecimiento de la energía.

Precios de la energía disparados

Los precios de la energía aumentaron un 15,8% en términos interanuales, por encima del dato de abril, situado en el 13,2%, con Canadá, Lituania, Turquía y Estados Unidos registrando porcentajes de incremento superiores al 20%.

Por su parte, los precios de los alimentos cayeron en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 3,6%, mientras que la inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, aumentó en dos décimas, hasta el 3,8%.

En concreto, los precios subieron de manera generalizada en 16 países de la organización, mientras que la inflación cayó en ocho de los países miembro y se mantuvo estable en otros 14 del total de 38 miembros.

El grupo de países del G7 experimentó un aumento de los precios de hasta 0,3 puntos porcentuales, lo que situó la tasa de inflación en el 3,5%, debido sobre todo al mayor incremento de la inflación energética, un 17%, su nivel más alto desde noviembre de 2022. Sin embargo, los precios cayeron en Alemania y Japón continúo como el país del G7 con menor tasa de inflación, un 1,5%.

En la zona euro, la inflación marcó un incremento del 3,2%, frente al 3% de abril, sin embargo, los datos preliminares de Eurostat apuntan a un descenso de la inflación general en la zona del euro en junio de 2026, hasta el 2,8%.