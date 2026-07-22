Muchos trabajadores desconocen que pueden aumentar la cuantía de su futura pensión si cumplen este requisito antes de jubilarse

Cuando se habla de pensiones, la mayoría de trabajadores piensa siempre en lo que le va a quedar a partir de los años cotizados, base de cotización o edad de jubilación. Sin embargo, hay factores menos conocidos que también pueden marcar la diferencia en el importe final y uno de ellos tiene que ver con algo que, en principio, no parece relacionado directamente con la jubilación: haber tenido hijos.

Lo cierto es que la Seguridad Social contempla varios mecanismos para compensar el impacto que la crianza puede tener en la carrera laboral. Interrupciones, reducciones de jornada o periodos sin cotización son situaciones bastante habituales, y por eso existen medidas que permiten corregir, al menos en parte, esas lagunas. El problema es que muchos trabajadores no saben que pueden beneficiarse de estas ventajas y en algunos casos, cumplir ciertos requisitos puede suponer sumar años de cotización adicionales e incluso aumentar de forma notable la pensión mensual. No es automático, ni se aplica siempre, pero cuando se reconoce, el cambio es significativo.

Muchos trabajadores desconocen que pueden aumentar la cuantía de su futura pensión

En realidad, no se trata de una sola ayuda, sino de varias que se pueden acumulando y todas tienen que ver con el hecho de haber tenido hijos, de modo que además de este requisito conviene saber bien en qué consiste y cómo acceder para que se apliquen en la pensión. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que en algún momento dejaras de trabajar para cuidar a tus hijos, ya que ese periodo no tiene por qué quedarse en blanco. La Seguridad Social contempla una especie de compensación que reconoce días cotizados aunque en ese momento no estuvieras trabajando. En concreto, se pueden sumar 270 días por cada hijo, siempre que ese parón laboral encaje dentro de ciertos plazos: entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores.

Luego está otra medida que muchas mujeres no tienen en cuenta hasta bastante tarde y que son los días reconocidos por parto. Aquí se añaden 112 días por cada hijo, con algo más en caso de partos múltiples. No es algo que se vea reflejado de forma evidente si no lo revisas, pero suma.

El complemento que aumenta directamente la pensión mensual

Más allá del tiempo cotizado, hay otra medida que influye directamente en el importe de la pensión: el complemento para la reducción de la brecha de género. Este sustituyó en 2021 al antiguo complemento de maternidad. Actualmente, este complemento supone un incremento de 36,90 euros mensuales por cada hijo. Puede ser reconocido tanto a hombres como a mujeres, aunque solo se concede a uno de los progenitores, en función de quién cumpla los requisitos. Este complemento no suma años de cotización, pero sí incrementa directamente la cuantía de la pensión, por lo que tiene un efecto claro en lo que se cobra cada mes.

Cuánto puede aumentar realmente la pensión

Todo esto puede que te suene bien, pero la cuestión es si realmente puede hacer que aumente la pensión y lo cierto es que así es aunque depende mucho del caso. Un ejemplo bastante habitual es el de una persona que ha trabajado durante años, pero que en algún momento tuvo que parar para cuidar a sus hijos. Sobre el papel, eso reduce la pensión. Pero si se aplican estas bonificaciones, ese hueco se rellena en parte.

Según explica Alfonso Muñoz Cuenca, una mujer con tres hijos que haya trabajado unos treinta años y que haya pasado cinco años sin cotizar por dedicarse a la crianza podría ver cómo su periodo de cotización aumenta hasta los 33 años y dos meses.

Traducido a números, ese ajuste puede suponer una mejora de alrededor del 6,84% en la pensión. Si se toma como referencia una pensión media de 1.480 euros mensuales, el incremento rondaría los 100 euros al mes. A eso habría que añadir el complemento por hijos, lo que eleva la mejora total hasta unos 211,70 euros mensuales en ese caso concreto.

Por qué conviene revisar la vida laboral antes de jubilarse

A pesar de que estas medidas existen, no todo el mundo las tiene en cuenta. Muchas personas dan por hecho que su pensión dependerá únicamente de los años trabajados y no revisan si tienen derecho a este tipo de bonificaciones. Por eso, los especialistas recomiendan comprobar la vida laboral con tiempo. Revisar todos los periodos cotizados, ver si existen lagunas y asegurarse de que se reconocen correctamente estos beneficios ya que todo ello, puede marcar una diferencia importante en el resultado final que te quede de la pensión.

Como señala Alfonso Muñoz Cuenca, el hecho de haber tenido hijos puede tener un impacto considerable en la pensión de jubilación. Pero para que ese impacto se refleje, primero hay que conocerlo y después hay que asegurarse de que se aplica correctamente.