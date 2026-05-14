El BOE y Educación lo confirman: estos son los colegios que perderían las clases por la visita del Papa a España

La visita del papa León XIV a Canarias está todavía a semanas de distancia, pero en muchos colegios ya surgen dudas sobre qué pasará finalmente con las clases durante esos días. El motivo es que el Gobierno canario estudia posibles suspensiones puntuales coincidiendo con los actos oficiales previstos en Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio.

Por ahora no existe ninguna decisión definitiva. Tampoco hay un listado oficial de centros afectados ni municipios confirmados donde puedan cancelarse las clases. Aun así, la propia Consejería de Educación reconoce que ya trabaja con distintos escenarios porque la visita del Papa a España obligará a desplegar un dispositivo de seguridad importante, algo que podría provocar no sólo el cierre de colegios sino también cortes de tráfico, accesos restringidos y problemas de movilidad en varias zonas de las islas.

La intención del Ejecutivo autonómico, eso sí, no pasa por cerrar todos los colegios de Canarias. De hecho, esa posibilidad prácticamente se descarta desde el principio. Lo que se estudia ahora mismo es una suspensión mucho más limitada y centrada únicamente en aquellos municipios o áreas donde los desplazamientos puedan complicarse de verdad durante las horas en las que se desarrollen los actos oficiales del Papa.

Estos son los colegios que perderían las clases por la visita del Papa a España

El consejero de Educación, Poli Suárez, explicó que una suspensión generalizada sería probablemente la opción más sencilla desde el punto de vista organizativo, pero considera que no tendría demasiado sentido si el resto de servicios públicos continúa funcionando con relativa normalidad esos mismos días.

La idea del Gobierno canario entonces es analizar la situación con más detalle y tomar decisiones dependiendo de la afectación real que pueda provocar la visita del pontífice en cada zona concreta. No será igual un municipio alejado de los actos previstos que una ciudad donde se esperen grandes aglomeraciones o donde el operativo obligue a cortar carreteras durante varias horas.

Desde la Consejería insisten en que todavía faltan muchos detalles por concretar y que no quieren precipitarse anunciando cierres antes de tiempo. Por eso prefieren esperar a conocer la agenda definitiva del Papa y el plan completo de seguridad antes de confirmar qué centros podrían verse afectados. Además, en Educación consideran que paralizar toda la actividad escolar del Archipiélago sería una medida excesiva si finalmente los principales problemas de tráfico y movilidad se concentran sólo en algunos puntos de Gran Canaria y Tenerife.

Las ciudades donde más preocupa el impacto de la visita

Aunque todavía no se ha publicado el recorrido definitivo, la previsión es que los actos más multitudinarios tengan lugar el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 de junio en Tenerife. Eso ha hecho que las principales dudas se concentren ya sobre ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, además de las carreteras de acceso a esas zonas.

Pero la preocupación del Gobierno autonómico no se limita únicamente a quienes viven cerca de los lugares donde se celebrarán los actos oficiales. Uno de los asuntos que más se está estudiando es cómo puede afectar el dispositivo a miles de alumnos y docentes que cada mañana se desplazan desde otros municipios para llegar a sus centros educativos.

Durante su intervención, Poli Suárez puso algunos ejemplos bastante claros. Habló de estudiantes y profesores que salen diariamente desde municipios como Mogán, Telde, Ingenio o La Aldea de San Nicolás y que podrían encontrarse con importantes retenciones o carreteras cortadas para acceder a Las Palmas de Gran Canaria.

En Tenerife podría producirse una situación parecida dependiendo del recorrido final de la comitiva papal y de las restricciones de tráfico que se apliquen durante esa jornada. Por eso el Ejecutivo insiste en que todavía es pronto para anunciar cierres concretos y que cualquier decisión debe tomarse una vez se conozcan todos los detalles del operativo.

La agenda oficial será clave para tomar la decisión

La Consejería de Educación espera disponer en los próximos días de la agenda oficial completa del papa León XIV en Canarias. Será entonces cuando pueda analizar con más precisión qué municipios podrían verse realmente afectados y si finalmente se opta por suspender las clases de manera puntual en determinadas zonas.

Hasta ese momento, el Gobierno mantiene abiertas varias opciones. La prioridad, según ha explicado el consejero, es evitar problemas de movilidad y garantizar la seguridad durante una visita que movilizará a miles de personas entre las dos islas. Por ahora, el mensaje que lanza Educación es bastante claro: no habrá un cierre generalizado de colegios en Canarias, pero sí podrían producirse suspensiones temporales allí donde el dispositivo de seguridad haga muy complicado desarrollar la jornada lectiva con normalidad.

Además, desde el Ejecutivo recuerdan que este tipo de visitas no afectan únicamente al lugar donde se celebra una misa o un acto institucional. Los cortes suelen extenderse también a carreteras cercanas, entradas a las ciudades, transporte público y accesos principales, algo que termina alterando los desplazamientos habituales de miles de personas. Tanto en Gran Canaria como en Tenerife las decisiones se tomarán de manera independiente, analizando la situación concreta de cada isla y el impacto real que pueda tener el operativo previsto para la visita del pontífice.