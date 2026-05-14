Koldo se niega a declarar ante el juez y dice que «ya le han juzgado por las mascarillas»

Koldo García se acoge a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional al considerar que ya fue juzgado en el Tribunal Supremo por la contratación de mascarillas.

Koldo García ha vuelto a los tribunales. Lo ha hecho poco más de una semana después de que su juicio en el Tribunal Supremo quedara visto para sentencia.

El fiscal pidió su comparecencia para que diera explicaciones sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se muestra cómo participaba en la contratación de mascarillas por parte del Gobierno de las Islas Baleares que presidía entonces Francina Armengol.

La abogada de Koldo ha intentado sin éxito anular esta declaración. De este modo, Koldo ha tenido que salir de la cárcel de Soto del Real para sentarse ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

La declaración ha comenzado a las 10:30 horas y Koldo ha hecho un alegato ante el juez afeando que «se estaban publicando informaciones sobre su vida privada y que necesitaba su móvil para tener las pruebas para poder defenderse».

Koldo García salió de la cárcel para recoger los dispositivos que le incautaron en su casa, pero como investigado tiene derecho a mentir.

Para finalizar el interrogatorio, Koldo ha dicho que «tenía ganas de hablar, pero que por recomendación de su abogada se acogía a su derecho a no declarar».

Habla la abogada de Koldo

Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo, ha tomado la palabra tras el discurso de su cliente y ha expuesto que, a su juicio, la contratación de mascarillas es una cosa ya juzgada, en alusión al juicio que se desarrolló en el Tribunal Supremo.

Ha señalado que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo porque el fiscal ya le preguntó a Koldo por las mascarillas contratadas en las administraciones de Baleares y Canarias.

En este recurso señaló que «no se le puede juzgar a una persona dos veces por la misma cosa» y que aún está pendiente de que se resuelva tanto en reforma como en la Sala de Apelación.

Le ofrece declarar voluntariamente

El juez ha respetado el derecho a no declarar de Koldo y le ha ofrecido hacerlo de forma voluntaria cuando él considere. El interrogatorio ha sido breve y ha terminado antes de las 11:00 horas. El próximo en sentarse ante Ismael Moreno será Víctor de Aldama, que sí está colaborando con la justicia y responderá a las preguntas del magistrado de la Audiencia Nacional.