El cantautor amigo del Rey Felipe, Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares tras su grave accidente

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, amigo íntimo del Rey Felipe VI, recibirá el próximo 28 de febrero en la Llotja de Palma la Medalla de Oro de Baleares, el máximo galardón que otorga la Comunidad Autónoma.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el reconocimiento a la trayectoria musical de Anglada y su aportación a la cultura del archipiélago, así como los 15 Premios Ramon Llull, que reconocen a personas y entidades con una trayectoria de excelencia y compromiso con el progreso social, cultural, científico, deportivo y humano.

Jaume Anglada sufrió en agosto de 2025 un grave accidente de tráfico. El artista mallorquín fue arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma. El suceso se produjo en torno a la 1:30 de la madrugada en la zona de la avenida de Joan Miró y, a pesar de que el conductor del coche se dio a la fuga en un primer momento, al final las autoridades pudieron detener al responsable.

Cuando tuvo lugar el atropello, Anglada circulaba en una motocicleta de la marca Vespa y llevaba un casco no integral, con una apertura en la zona delantera. El conductor del vehículo, de unos 20 años de edad, conducía en sentido contrario e intentó hacer un cambio de sentido en un punto en el que no estaba permitido. Fue ahí donde ha chocó con la motocicleta que conducía el cantautor mallorquíb, que sufrió un fuerte impacto. Por suerte, recibió el alta hospitalaria el pasado mes de septiembre tras llevar 34 días ingresado en el Hospital de Son Espases de Palma.

Los 15 Premios Ramon Llull de este año son la Asociación de Amigos del Ferrocarril, la entidad Llevant en Marxa, el académico Eugeni Aguiló (a título póstumo), el ciclista Albert Torres, Margalida Jordà (Proyecto Naüm), Banca March, Joan Oliver, la investigadora Estella Matutes, la asociación Criadors des Ca Eivissenc de Eivissa y Formentera, el capitán de marina mercante Juan Bautista Costa, la Federación de Fútbol de Baleares, la actriz Laura Pons, la atleta Esperança Cladera, Maria Teresa Llull (Respiralia) y al fundador de Trablisa, Miquel Bordoy.