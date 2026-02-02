El rey Felipe VI entregará en Bilbao los nuevos Premios Nacionales de Industria
El rey también inaugura el VIII Congreso Nacional de Industria este miércoles en Bilbao
El rey Felipe VI entregará los nuevos Premios Nacionales de Industria Bien hecho en España junto a Jordi Hereu, ministro de Industria y
Turismo durante el VIII Congreso Nacional que se celebrará este 4 y 5 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El Congreso Nacional de Industria abordará las cuestiones más importantes que afronta el sector en España en un contexto de reindustrialización europea y retos geopolíticos.
Entre ellas, la calidad industrial, su contribución al crecimiento económico, social y cultural del país, la autonomía estratégica industrial y tecnológica, la competitividad, la innovación y transformación digital, la sostenibilidad y el futuro de la política industrial más allá de los fondos europeos de recuperación.
Junto a Felipe VI participarán Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco; y Juan María Aburto, alcalde de Bilbao.
Una de las sesiones destacadas será la ‘Mesa de CEOs: «Lo bien hecho nos
define»’, con la moderación del secretario de Estado de Industria y la
participación de Fernando Silva (Siemens), Borja Ochoa Gil (Telefónica),
Rafael García Meiro (AENOR) y Justin Corcho (Nippon Gases).
En el Congreso se celebrarán más de 30 mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de networking, con la intervención de más de 90 expertos. En el Auditorio se celebrarán cinco sesiones: ‘La industria como motor de nación: innovación, territorio y futuro’; ‘Industria y defensa:
tecnologías duales para la seguridad y la competitividad’; ‘Autonomía
estratégica industrial para el siglo XXI’; ‘Impulsar, proteger, formar:
tres claves para la competitividad industrial’; y ‘El nuevo mapa
industrial europeo: España en el tablero geopolítico’. Además, se celebrará la charla magistral ‘El nuevo poder de los mercados emergentes. Implicaciones para la industria española’.
El Ministerio de Industria y Turismo ofrecerá en la Sala Mintur una serie de paneles, en los que se abordarán la política industrial más allá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la innovación protegida y el papel de las patentes o la importancia de una reindustrialización que cohesione territorios con diálogo social, empleo y talento. También se explicarán los servicios y programas que ofrecen el propio Ministerio, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Empresa Nacional de Innovación y la Escuela de Organización Industrial.
El programa se completa en las salas paralelas con las propuestas de las
seis marcas impulsoras. En la Sala Accenture se analizarán la soberanía
energética sostenible y la eficiencia en la era digital; en la Sala
AENOR, las ayudas a la I+D, la Construcción 360 y la ciberseguridad
industrial y el papel de las certificaciones; en la Sala Nippon Gases,
el talento y formación como claves de futuro y la I+D en el tratamiento
de aguas; en la Sala Repsol, los combustibles renovables en la
reindustrialización española y europea; en la Sala Siemens, las
tendencias en la digitalización e IA, el mecanizado de precisión y la
internacionalización de la industria vasca; y en la Sala Telefónica, el
rol de la digitalización en la calidad, las plantas autónomas, las
infraestructuras críticas, la gestión de datos o la tecnología cuántica.
La edición de 2026 incorpora por primera vez los Premios Nacionales de
Industria para reconocer a las empresas que han hecho de la excelencia su seña de identidad. Las cinco categorías de los premios son: Calidad; Innovación y Transformación Digital; Autonomía Estratégica; Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza; y Emprendimiento Industrial.
Soporte institucional y empresarial. Estos galardones serán entregados por el rey Felipe VI.