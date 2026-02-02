El rey Felipe VI entregará los nuevos Premios Nacionales de Industria Bien hecho en España junto a Jordi Hereu, ministro de Industria y

Turismo durante el VIII Congreso Nacional que se celebrará este 4 y 5 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El Congreso Nacional de Industria abordará las cuestiones más importantes que afronta el sector en España en un contexto de reindustrialización europea y retos geopolíticos.

Entre ellas, la calidad industrial, su contribución al crecimiento económico, social y cultural del país, la autonomía estratégica industrial y tecnológica, la competitividad, la innovación y transformación digital, la sostenibilidad y el futuro de la política industrial más allá de los fondos europeos de recuperación.

Junto a Felipe VI participarán Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco; y Juan María Aburto, alcalde de Bilbao.

Una de las sesiones destacadas será la ‘Mesa de CEOs: «Lo bien hecho nos

define»’, con la moderación del secretario de Estado de Industria y la

participación de Fernando Silva (Siemens), Borja Ochoa Gil (Telefónica),

Rafael García Meiro (AENOR) y Justin Corcho (Nippon Gases).

En el Congreso se celebrarán más de 30 mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de networking, con la intervención de más de 90 expertos. En el Auditorio se celebrarán cinco sesiones: ‘La industria como motor de nación: innovación, territorio y futuro’; ‘Industria y defensa:

tecnologías duales para la seguridad y la competitividad’; ‘Autonomía

estratégica industrial para el siglo XXI’; ‘Impulsar, proteger, formar:

tres claves para la competitividad industrial’; y ‘El nuevo mapa

industrial europeo: España en el tablero geopolítico’. Además, se celebrará la charla magistral ‘El nuevo poder de los mercados emergentes. Implicaciones para la industria española’.

El Ministerio de Industria y Turismo ofrecerá en la Sala Mintur una serie de paneles, en los que se abordarán la política industrial más allá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la innovación protegida y el papel de las patentes o la importancia de una reindustrialización que cohesione territorios con diálogo social, empleo y talento. También se explicarán los servicios y programas que ofrecen el propio Ministerio, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Empresa Nacional de Innovación y la Escuela de Organización Industrial.

El programa se completa en las salas paralelas con las propuestas de las

seis marcas impulsoras. En la Sala Accenture se analizarán la soberanía

energética sostenible y la eficiencia en la era digital; en la Sala

AENOR, las ayudas a la I+D, la Construcción 360 y la ciberseguridad

industrial y el papel de las certificaciones; en la Sala Nippon Gases,

el talento y formación como claves de futuro y la I+D en el tratamiento

de aguas; en la Sala Repsol, los combustibles renovables en la

reindustrialización española y europea; en la Sala Siemens, las

tendencias en la digitalización e IA, el mecanizado de precisión y la

internacionalización de la industria vasca; y en la Sala Telefónica, el

rol de la digitalización en la calidad, las plantas autónomas, las

infraestructuras críticas, la gestión de datos o la tecnología cuántica.

La edición de 2026 incorpora por primera vez los Premios Nacionales de

Industria para reconocer a las empresas que han hecho de la excelencia su seña de identidad. Las cinco categorías de los premios son: Calidad; Innovación y Transformación Digital; Autonomía Estratégica; Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza; y Emprendimiento Industrial.

Soporte institucional y empresarial. Estos galardones serán entregados por el rey Felipe VI.