La lección de Ana Rosa a Sánchez sobre la España actual: «Nunca había costado tanto hacer la compra»

El programa de Ana Rosa ha arrancado este lunes 23 de febrero con el famoso editorial de su presentadora, que ha hecho foco a los problemas que atraviesa España y a la forma que tiene Pedro Sánchez de negarlos.

«Buenos días. España va como nunca. El presidente, que gobierna a golpe de eslogan, se ha metido en la piel del astronauta de Toy Story y ha dicho: Merece la pena seguir hasta 2027 y más allá. Ya ven, lo que nos espera es Pedro Sánchez hasta el infinito y más allá subido en un cohete de juguete, de juguete roto, porque no acaba de despegar. Es cierto que España va como nunca, porque el ticket del supermercado no entiende de tasas interanuales ni de Producto Interior Bruto; entiende de euros y de llegar a fin de mes. Lo que hay que leer es la letra pequeña del España va como nunca. España va como nunca porque nunca había costado tanto comprar un coche, el doble que hace cinco años. Nunca había costado tanto comprar una casa o alquilar una vivienda, con subidas del 50%. Nunca la vivienda se había comido los sueldos como ahora. En la España real, más allá de los titulares macroeconómicos, nunca había costado tanto hacer la compra», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

«Con una inflación disparada como nunca, la cesta de la compra ha subido un 45,6% respecto a 2019. Y la factura de la luz no es de recibo. El pasado lunes, el precio de la electricidad subió un 183,87% más respecto al día anterior. Lo nunca visto. Estamos a la cabeza de Europa en subida eléctrica. Tenemos una crisis ferroviaria que ha incrementado el precio de los vuelos a niveles nunca vistos. Volar está por las nubes literal y mefatóricamente», ha continuado Ana Rosa.

«Los precios de los billetes de tren en España han registrado subidas de hasta un 40% en rutas clave como Madrid-Barcelona y las subidas medias en alta velocidad superan el 20%, afectando especialmente a trayectos hacia el sur y levante. Sánchez está de campaña diciendo que España va como nunca. Nunca gana unas elecciones, así que cuando vuelva a perder en Castilla y León hará como en Extremadura y Aragón, desaparecerá de nuevo, y se despedirá a la francesa con un hasta nunca. Como siempre», ha sentenciado Ana Rosa Quintana.