Ana Rosa sobre la dimisión del jefe de la Policía: «Esta acusación de violación no es un suceso más»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial de hoy miércoles 18 de febrero a la dimisión del DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, Ángel González Jiménez, tras ser acusado de violación.

La Plaza número 8 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite la querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos de una subordinada funcionaria de la Policía Nacional contra el director adjunto operativo José Ángel González Jiménez, el más alto cargo uniformado del cuerpo policial. Tras esto, el DAO ha dimitido de su cargo.

Esta ha sido la noticia del día y Ana Rosa Quintana le ha dedicado su editorial y ha resaltado la cantidad de escándalos que está viviendo actualmente el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ana Rosa Quintana ha arrancado de la siguiente manera: «Buenos días. Hay un punto en el que los escándalos dejan de ser episodios aislados y pasan a dibujar un paisaje. ¿Qué está pasando en España? El hecho de que el más alto cargo policial en nuestro país, una persona de confianza del Ministro del Interior, haya sido acusado de violación por parte de una compañera en una vivienda del Ministerio es un síntoma. La denunciante asegura que José Ángel González la violó hace un año y tiene pruebas de ello. Si esto se demuestra, ¿por qué nadie hizo nada? Es más, estuvieron encubriendo estos hechos. Fernando Grande Marlaska cesó a mandos de la Guardia Civil como Pérez de los Cobos o Sánchez Corbí por falta de confianza mientras defendía a José Ángel González señalando que estaba orgulloso de este DAO porque era un profesional impecable».

«Esta acusación de violación contra un alto mando policial no es un suceso más. Es un golpe directo a la credibilidad del Estado, a una institución dependiente del Gobierno que se suma a todos los casos de corrupción económica, a las injerencias del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas o en el abandono de nuestras infraestructuras. Estamos asistiendo a la podredumbre de todo el sistema, que se cae a trozos. Los responsables son los que han puestos a los mandos del país a violadores, a consumidores de prostitución y a defraudadores. Están normalizando la corrupción a todos los niveles, no solo la corrupción económica, también la corrupción moral de las instituciones», ha continuado.

Ana Rosa ha concluido: «Aunque claro, si se se demuestran las acusaciones de amaño en las primarias del PSOE de 2015 y de 2017 entonces toda esta podredumbre tiene su origen en la misma raíz de quien ostenta hoy el poder en España. El Español publica que «Sánchez y el grupo del Peugeot amañaron las primarias con votos falsos, cambiando actas y alterando censos». Recordemos que octubre de 2016 en Ferraz los seguidores de Sánchez ya votaron a escondidas en una sospechosa votación tras un biombo en una caja de cartón. Ahora dirán que no hubo ni trampa ni cartón. Ya ven qué país nos están dejando».