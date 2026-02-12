Ana Rosa defiende a Iker Jiménez de Sánchez: «Siempre ha habido clases, a mí sólo me nombra Podemos»

Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial de este jueves 12 de febrero, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba y en la falta de autocrítica por parte del presidente del Gobierno. Además, Ana Rosa Quintana ha resaltado las críticas por parte de Sánchez a varios medios digitales y a su compañero Iker Jiménez.

Recordemos que el miércoles 11 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetió contra Iker Jiménez, periodista y presentador de Horizonte, durante su comparecencia en el Congreso y loacusó de esparcir «bulos» en su programa de televisión: «Es triste que tenga audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa».

Ante esta situación, Ana Rosa Quintana ha defendido a su compañero de Mediaset desde su programa en Telecinco.

«Buenos días. La culpa de los accidentes de Adamuz y Gélida es de la fatalidad porque todo se ha hecho bien y los protocolos funcionan. Si los protocolos funcionan. Tras el accidente que ha dejado 46 muertos el presidente asegura que tenemos uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo. Según Sánchez, la responsabilidad es del cambio climático, de los bulos, de la herencia recibida, de los maquinistas que se ponen malos, de Franco, de Felipe González, de la extrema derecha, de los árboles que se caen, de los jabalíes que cruzan y de Iker Jiménez», ha arrancado Ana Rosa.

La presentadora ha continuado argumentando: «Claro, porque los protocolos fantasma son un misterio. Querido Iker, has tenido el privilegio de que el presidente te nombre en el Congreso. Siempre ha habido clases, a mí solo me nombran Belarra y Podemos. Un abrazo, amigo, a ver si Sánchez recoge el guante y se sienta contigo a dar las explicaciones que no dio en el Congreso un mes después del accidente. Leyendo el título de la comparecencia se veía venir:

«Comparecencia del Presidente para dar cuenta de la posición del Gobierno en los encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes». La coletilla «así como» coloca el accidente en un plano anecdótico. Meter en el mismo saco que el resto de cuestiones una tragedia que ha dejado 47 muertos es un desprecio a las víctimas. Ese «así como» iguala a las víctimas con los foros internacionales Ese «así como» es otra muestra de la falta de empatía del presidente, que dedicó 30 minutos a hablar de los trenes y hora media a culpar a la oposición».

«Óscar Puente lo ha hecho todo bien porque ha hablado mucho. Por esa regla de tres Fidel Castro era el rey de la transparencia. La transparencia de un partido cuyo Secretario de Organización era un presunto chorizo de Pamplona que pactó con Bildu el ayuntamiento de la capital Navarra por orden de Ferraz. Mientras, en Ferraz, según un testigo, entraban bolsas al puro estilo Julián Muñoz con fajos de 5.000 euros sujetos con goma de pollo. Una fatalidad.», ha sentenciado en directo.