Ana Rosa: «Si Pedro Sánchez montase una empresa de RRHH, ficharía a Torrente»

Un día más, El programa de Ana Rosa ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que en esta ocasión ha destacado los últimos escándalos que salpican al gobierno de Pedro Sánchez y a la promesa del presidente de solucionar el grave problema de la vivienda que afecta a España.

Ana Rosa Quintana ha arrancado de la siguiente manera: «Buenos días. Como decía el inolvidable Robert Duvall en El Padrino: El Don está muy decepcionado. En este caso, don Pedro Sánchez debe estar decepcionadísimo porque tirando de Pedroteca, el presidente dijo en 2015: Si alguien en mi ejecutiva crea una sociedad para pagar la mitad de impuestos, estará fuera al día siguiente. Pues don Pedro, hoy es el día siguiente. Exactamente han pasado 25 horas y dos minutos desde que ayer a las 7:58 de la mañana El Confidencial publicaba: El amigo de Sánchez en el PSOE, Borja Cabezón, usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos. El presidente, si tiene un don es el don de elegir a la gente que le rodea. Si Sánchez montase una empresa de Recursos Humanos, el que redacta el código ético sería Torrente. ¿Qué estándares utiliza para elegir a sus cargos? Ha colocado en su Ejecutiva a dos Secretarios de Organización que han pasado por la cárcel acusados de corrupción, otro acusado de acoso sexual y otro, ahora, acusado de crear una trama para pagar menos impuestos? ¿Cómo son esas entrevistas de trabajo? ¿Hace una valoración a la inversa? Es decir, ¿Cuántos menos valores, más puntos para el cargo? ¿Eres corrupto? ¿Enchufas a amigas? ¿Acosas? ¿Defraudas? Pues pa dentro. Contratado».

«Una comparecencia, la de Sánchez en el ministerio, a la que fue a pescar votos de esa izquierda que busca un nombre para presentarse a las elecciones y luego regalar sus votos a un presidente que fue recibido por una Yolanda Díaz a la que solo le faltaron un par de pompones. Con la «s» con la «a». Pedro siempre estarás en el lado bueno de la Historia. Si por algo va a pasar a la Historia es por prometer viviendas. Sánchez ya ha prometido 267.000 viviendas desde 2023. Si una ardilla fuera de vivienda prometida en vivienda prometida cruzaría España desde los Pirineos hasta Tarifa sin bajarse de viviendas invisibles. Bienvenidos a la tierra de la vivienda prometida», ha sentenciado Ana Rosa en directo.