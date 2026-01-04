La crisis del cacao parece estar llegando a su fin tras sufrir subidas a doble dígito y arrastrar las ventas del chocolate en todo el mundo. Pese a que su precio sigue cerca de los máximos, los productores de Costa de Marfil están adelantando que las inclemencias del tiempo están cesando, con un aumento de las lluvias combinadas con momentos de sol, algo que puede impulsar la generación de este alimento hasta un 7% en comparación con el promedio de los últimos años.

En concreto, las buenas condiciones meteorológicas están impulsando la floración de los cacaoteros en Costa de Marfil, mientras que en Ghana están viviendo lluvias con regularidad, algo que impulsa el desarrollo de estos árboles y de las mazorcas de este alimento.

Tanto es así que la empresa Mondelez, dueña de marcas como Oreo, Chips Ahoy, Milka o Toblerone ha explicado que en la última recolección ha detectado un aumento del 7% de la producción en toda África Occidental, epicentro del cacao, en comparación con el promedio del último lustro, algo que puede ser una muestra del fin de la crisis que ha sufrido.

Fin de la crisis del cacao

Además, esta compañía ha adelantado que la generación de estas plantas ya supera a la anterior cosecha, especialmente en Costa de Marfil, lugar en el que los agricultores se muestran optimistas con su desarrollo. Así, parece abrirse una ventana al fin de la escasez de oferta.

Con todo, la crisis del cacao se compone de otros importantes vectores que han afectado a su precio. Por ejemplo, sus precios se vieron afectados tras la aprobación del Parlamento Europeo el pasado 26 de noviembre del aplazamiento de la ley de deforestación, lo que permitió mantener un suministro abundante de cacao.

En concreto, el reglamento de la UE busca combatir la deforestación en los países cuyas importaciones hacia territorio comunitario incluyan productos básicos como la soja y el cacao. El aplazamiento de esta norma permitirá a los países europeos seguir importando productos agrícolas de regiones de África, Indonesia y Sudamérica donde se está produciendo deforestación.

En estos momentos, la cotización del cacao se encuentra por debajo de la mitad de sus máximos históricos, registrados hace justo un año. Esto también tiene que ver con un debilitamiento de la demanda, reportada por las patronales del sector en diferentes continentes.

Pese a todo lo anterior, este alimento sigue encontrando retos importantes que pueden hacerle volver a la volatilidad. Por ejemplo, en Nigeria, quinto mayor productor mundial, las proyecciones apuntan a una caída de la producción en la cosecha de esta temporada de hasta un 11% en términos interanuales.

Esto supone alrededor de 305.000 toneladas métricas, frente a las 344.000 toneladas métricas de la campaña anterior. Con todo, Nigeria ya ha publicado los datos de comercio exterior de septiembre, que reflejan que sus exportaciones se mantienen prácticamente sin cambios en comparación con el mismo mes de 2024.

El 30 de mayo, la Organización Internacional del Cacao (ICCO) revisó su déficit mundial de este alimento para el periodo 2023-2024 a -494.000 toneladas métricas, el mayor agujero en más de 60 años. La asociación indicó que la producción de cacao de en esa campaña disminuyó un 12,9% interanual, hasta los 4.368 millones de toneladas métricas. El 19 de diciembre, la ICCO estimó un superávit mundial de cacao para el periodo 2024-2025 de 49.000 toneladas métricas, el primero en cuatro años.