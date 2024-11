«Te van a despedir mañana»: la afición del Brighton se burla de Guardiola

Pep Guardiola atraviesa ya la peor racha de su carrera al encadenar cuatro derrotas consecutivas con el Manchester City. Se trata de la primera vez en toda su trayectoria como entrenador profesional que el catalán experimenta una crisis así con tantos partidos perdidos en tan poco tiempo.

La situación que vive Guardiola al frente de los ‘citizen’ es tan delicada que la afición del Brighton no dudó en recordárselo con cánticos de «¡te van a despedir por la mañana, te van a despedir por la mañana!».

I tifosi del Brighton hanno cantato a Guardiola “you’re getting sacked in the morning”. È un mondo surreale

pic.twitter.com/B1R0CBpYkk

— Ada Cotugno (@ada_cotugno) November 9, 2024