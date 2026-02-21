Ceballos pide disculpas tras el error que condenó al Real Madrid contra Osasuna: «Asumo mi responsabilidad»

Dani Ceballos se ha pronunciado en redes sociales después del error que derivó en el gol con el que Osasuna se llevó la victoria ante el Real Madrid. El sevillano ha pedido perdón a la afición del conjunto blanco, tras una pérdida de balón que acabó en un golazo de Raúl García. Tras el encuentro, consciente de las críticas por ese fallo que le costó un punto a los blancos, no lo dudó y publicó un mensaje: «Asumo mi responsabilidad». Todo acompañado de un emoticono que simula el gesto de pedir perdón.

El utrerano no fue titular en El Sadar, como viene siendo habitual desde que está Arbeloa, con el que ha perdido participación. Entró en los minutos finales, en busca de la remontada, pero cometió un fallo que acabó en gol. Eso sí, hay que mencionar la maniobra que realizó Raúl García para desprenderse de Asencio y Trent en una baldosa y batir casi sin ángulo a Courtois. Fue un golazo nada sencillo.

Más allá de eso, los de Arbeloa no cuajaron un buen partido. El Real Madrid sucumbió ante los navarros después de un encuentro en el que no se presentaron hasta pasada la hora de partido. Desconectados por completo y sin generar absolutamente nada, los madridistas se encomendaban a las carreras de Mbappé y Vinicius para intentar igualar el gol de penalti de Budimir.

HA SENTADO HASTA AL QUE ESTABA VIENDO EL PARTIDO EN SU CASA 😳🐐 El GOLAZO de locura de Raúl García de Haro para darle la victoria a Osasuna ante el Real Madrid#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/38UBKkcCVO — DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2026

Cuando Ceballos entró, los blancos habían logrado el empate e iban en busca de la victoria. Salía el sevillano desde atrás, por la banda derecha y cometió el fallo de pasarle el balón atrás sin mirar a Asencio. La interceptó Moro, que se la dio a Raúl García en la frontal, rompió a la defensa el osasunista y el resto es historia.