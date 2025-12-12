Raúl no es una opción para el banquillo del Real Madrid

El futuro de Xabi Alonso pende de un hilo. Esta es una realidad. El Real Madrid mantiene al entrenador vasco en el banquillo a pesar de encadenar dos derrotas consecutivas en el estadio Santiago Bernabéu y de un mes de noviembre para olvidar. Sin embargo, el club, por el momento, lo sigue respaldando, aunque está considerando opciones para actuar en caso de que sea necesario sustituirlo. La entidad madridista maneja una lista en la que figuran nombres como Zidane, el gran deseado; Arbeloa, del gusto del presidente y bien considerado dentro del club; o Solari, que hace poco estuvo en el club y no dejó una gran impresión cuando tuvo que hacerse cargo del equipo en 2018. En esa lista hay más nombres, pero no figura el de Raúl González. La opción de Jürgen Klopp sería algo más remota.

El Real Madrid no ha contactado con ninguno de los dos ni siquiera para conocer su situación en estos momentos. Raúl, tras dejar el Castilla al término de la pasada temporada, está sin equipo y esperando encontrar un banquillo que le satisfaga para continuar su aventura como entrenador. Después de ser descartado por el Leganés, por el momento sigue sin equipo. Lo que es seguro es que no llegará al banquillo del primer equipo del Real Madrid en estos momentos. La opción nunca se barajó cuando estaba en el filial, y mucho menos ahora que ha dejado el club blanco.

Por otro lado, el Real Madrid tiene como más remota la posibilidad de Klopp, quien no se plantea, por el momento, regresar a los banquillos. Si bien su nombre ha sido puesto sobre la mesa por voces autorizadas del club, la dirección deportiva no lo contempla. El entrenador alemán es el jefe global de fútbol del grupo Red Bull, que engloba a varios equipos en el mundo, siendo el Leipzig y el Salzburgo los más conocidos en Europa. Se incorporó el pasado 1 de enero al grupo Red Bull, en uno de los movimientos más sorprendentes de los últimos tiempos en el fútbol. Su cargo se centra en ser una especie de director deportivo de todos los equipos que la marca de bebida energética tiene por todo el mundo.

La situación de Xabi

Lo que suceda con el futuro de Xabi Alonso a partir de este momento lo dictarán los resultados. Una derrota contra el Alavés obligaría a formar un gabinete de crisis el lunes por la mañana o, posiblemente, en la misma noche del domingo, en comunicación entre tierras vascas y la capital de España. Caer en Mendizorroza sería, con total seguridad, el fin de la era Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Una victoria solo le permitiría coger aire hasta el siguiente pinchazo, que podría llegar en cualquier momento. El Real Madrid está cogido con pinzas y las lesiones se están cebando con los madridistas. Además, el próximo domingo, además de las ocho ausencias, hay que sumar las dos bajas por sanción, ya que Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados contra el Celta en la jornada anterior.

De hecho, uno de los grandes motivos que han llevado a la directiva a no tomar decisiones hasta Vitoria es la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid. Los blancos se pueden presentar ante el Alavés sin Mbappé, Mendy, Carreras, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Huijsen y Camavinga. Solo estos dos últimos tienen opciones reales de volver, aunque nada está seguro en estos momentos. Por este motivo, las tres personas que mandan en el club en el plano deportivo han decidido que un nuevo entrenador, sea quien sea, no puede hacerse cargo de una situación tan complicada.