El creador de ‘The Last of Us’ abandona la serie antes del rodaje de la tercera temporada

La adaptación de The Last of Us aterrizó en la pequeña pantalla en 2023 como una de las apuestas más serias de HBO Max. Tras años de dominio con Juego de Tronos y después Successión, el terminal quería instaurar su nuevo fenómeno televisivo a través de la historia creada por Naughty Dog para PlayStation. Y aunque la primera temporada fue todo un éxito tanto a nivel de audiencia como de crítica, la última ronda de capítulos ha sido más famosa por sus polémicas que por su desempeño dentro del catálogo de la marca que maneja Warner Bros. Discovery. Así, la segunda temporada no ha cosechado el impacto de su antecesora y hace escasas horas, hemos conocido otra noticia que no sentará demasiado bien a los fans: Neil Druckmann, creador del videojuego, acaba de abandonar el departamento creativo de la serie.

Druckmann fue el máximo responsable del desarrollo narrativo en The Last of Us y The Last of Us: Parte dos, las por el momento dos únicas entregas que ha tenido la historia de Ellie y Joel. No obstante, la secuela se ha dividido en dos para adaptarse al formato televisivo y a los espectadores todavía les queda conocer el punto de vista del personaje de Abby (Kaitlyn Dever). Pero tras finalizar ese cambio de protagonista temporal, no existe ninguna apreciación sobre una continuación de la trama y que sepamos, el estudio no se encuentra trabajando en un hipotético The Last of Us 3, estando más bien centrado en la promoción y salida de su nuevo trabajo para PlayStation 5, Intergalactic: The Heretic Prophet. La decisión de Druckmann ha pillado por sorpresa a la mayoría, pues en el evento Emmy FYC celebrado hace un mes, el director creativo y showrunner fue una de las voces más entusiastas que comunicaron cómo en la tercera temporada, el planteamiento narrativo girará en torno a la aparente «villana» que el público ha conocido en la segunda season.

Entonces, ¿por qué el escritor israelí ha decidido desentenderse de la próxima temporada? ¿Tiene que ver con algún tipo de desencuentro creativo?

Druckmann abandona ‘The Last of Us’

En la primera temporada, The Last of Us demostró ser un fantástico ejemplo de cómo se puede ser fiel a un material original introduciendo conceptos nuevos y expandiendo el universo existente. Así, la serie mostró un prólogo en un plató de televisión hablando del hongo y del riesgo pandémico, la presencia de una viróloga sin respuesta a la crisis, más allá del bombardeo de ciudades y cómo no, el capítulo íntimo y personal mejor valorado por la audiencia en el que conocíamos la historia de amor de Bill y Frank. En la recientemente concluida continuación episódica, la ficción no ha hecho tan bien las cosas y eso ha cosechado por el camino críticas bastante agresivas por parte de una audiencia que ha terminado abandonando la senda de venganza de Ellie.

Sin embargo, la retirada de Druckmann no está relacionado con esto, sino con un deseo ferviente por regresar al campo de los videojuegos y focalizarse en el desarrollo inminente de la próxima joya de Naughty Dog, la cual en esta ocasión estará centrada en el terreno de la ciencia ficción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naughty Dog (@naughty_dog_inc)

«He tomado la difícil decisión de dejar mi participación creativa en The Last of Us en HBO», comenzaba señalando en un comunicado compartido en la cuenta oficial de Instagram de la marca de videojuegos. Una retirada en la que Druckmann se justificaba asegurando tener que centrarse en el próximo videojuego del sello:

«Con el trabajo finalizado en la segunda temporada y antes de que comience cualquier trabajo significativo en la tercer, ahora es el momento ideal para centrarme por completo en Naughty Dog y sus proyectos futuros, incluyendo la escritura y dirección de nuestro emocionante próximo juego, Intergalactic: The Heretic Prophet, junto con mis responsabilidades como director de estudio y director creativo».

Druckmann no dejó pasar la ocasión y quiso expresar igualmente, su agradecimiento a su compañero showrunner. «Cocrear la serie ha sido un hito en mi carrera. Ha sido un honor trabajar junto a Craig Mazin como productor ejecutivo, director y guionista de las dos últimas temporadas. Estoy profundamente agradecido por el enfoque meticuloso y la dedicación del talentoso elenco y el equipo pusieron en la adaptación de The Last of Us y la continuación», expresaba el escritor. Druckmann sólo tuvo buenas palabras para Mazin, al cual definió como un «socio creativo generoso».

¿Cuándo continuará la serie?

The Last of Us renovó para una tercera temporada en abril de 2025 y sin todavía una fecha de estreno oficial, se espera que el rodaje comience a finales de este año para poder tener una continuación programada para finales de 2026, principios de 2027. ¿Logrará remontar su pérdida de audiencia? ¿Tomará todavía caminos más separados el juego y la serie? Tendremos que esperar para ver que rumbo toma el enfrentamiento final entre Ellie y Abby.