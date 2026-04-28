El espectacular antes y después de Ivana Rodríguez: menos peso, nuevo look y más tratamientos
Ivana Rodríguez se ha convertido en una de las transformaciones físicas más comentadas del panorama social en los últimos meses. La hermana de Georgina Rodríguez, que ha ganado una renovada visibilidad tras su victoria en Top Chef: Dulces y Famosos, ha experimentado un evidente cambio de imagen que no ha pasado desapercibido: notable pérdida de peso, nuevos hábitos de autocuidado, tratamientos estéticos y una radical renovación capilar que ha redefinido por completo su apariencia pública.
COOL habló con ella en exclusiva este lunes durante los premios Chef of the Year 2026, donde Ivana abordó con total naturalidad su impactante antes y después. «Es un cambio evidente. He adelgazado muchísimo y he cambiado el color de pelo», explicó, reconociendo abiertamente una evolución física que ha sido progresiva, trabajada y plenamente consciente.
Su nueva imagen, marcada por una figura mucho más estilizada y su llamativa melena cobriza, responde a una combinación de disciplina personal y cuidados estéticos. «Me estoy cuidando, estoy haciendo tratamientos estéticos tanto corporales, muchos masajes, aparatología», reveló, dejando claro que su transformación no responde únicamente a cambios de rutina, sino también a un enfoque integral del bienestar físico. Durante años, Ivana ha compartido con sus seguidores distintos momentos de su vida personal, incluyendo embarazos, maternidad, etapas de mayor complejidad emocional y problemas físicos como una lesión pélvica que condicionó parte de su bienestar. Fue precisamente tras esa etapa cuando comenzó una nueva fase centrada en recuperar su mejor versión, tanto por salud como por autoestima.
Su conocida Operación poderío marcó el inicio de ese proceso, que ha derivado en uno de los cambios estéticos más visibles dentro del universo celebrity español. Lejos de esconderlo, Ivana reivindica con firmeza su decisión de apostar por sí misma. «Si una cultiva su interior y quiere mejorar en todos los aspectos culturalmente, el intelecto… ¿Por qué no va a cuidar su físico?», aseguró a COOL. Para ella, el cambio físico forma parte de una evolución más amplia, en la que la mejora personal no debe entenderse como superficialidad, sino como una expresión de autocuidado. «Las críticas… bueno, el que no quiera mejorar que no mejore, y yo, si puedo mejorar por dentro y por fuera, lo voy a hacer», afirmó.
Su discurso refleja una tendencia cada vez más habitual entre figuras públicas que normalizan tratamientos estéticos, cambios físicos y procesos de transformación como parte de su desarrollo personal. En el caso de Ivana, su nueva imagen también coincide con una etapa de mayor exposición mediática, nuevos proyectos televisivos y una consolidación de su identidad pública más allá de su vínculo familiar con Georgina Rodríguez. El cambio de look, incluyendo su paso al tono «pelirroja peligrosa», ha reforzado además una imagen mucho más poderosa, moderna y mediática. La transformación no solo ha sido física, sino también visual y estratégica, alineada con una nueva etapa profesional.