Ivana Rodríguez atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Tras proclamarse ganadora de Top Chef: Dulces y famosos, la hermana de Georgina Rodríguez reapareció por primera vez en un gran evento público durante los premios Chef of the Year, en Madrid, donde habló en exclusiva para COOL sobre el exigente camino que la llevó hasta la victoria, las críticas que ha recibido por su transformación física y su papel dentro del universo mediático que rodea a su familia.

«Me siento súper afortunada. Para mí es un honor que cuenten conmigo para un evento tan exclusivo y gastronómico», confesó Ivana, visiblemente emocionada por esta nueva etapa profesional. Convertida en una de las revelaciones televisivas del año, la influencer dejó claro que su paso por el programa no fue sencillo. «Ha sido un proceso difícil. Un camino bastante duro, porque conllevaba mucho esfuerzo, mucho sacrificio. He estado lejos de mi casa, de mi familia, de mis hijas», explicó.

Madre de dos niñas pequeñas, Ivana confesó que separarse de su familia fue, sin duda, uno de los mayores retos durante su paso por el concurso. «Todos los días llegaba sola a un hotel, pero me ha hecho más fuerte. Me ha hecho tomármelo mucho más en serio el estar lejos de los míos y me entregué al 2.000%», explicó sobre una experiencia tan exigente como transformadora. Ese sacrificio personal, marcado por la distancia y la disciplina, terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas dentro del formato. «Yo creo que eso al final se ha valorado», añadió orgullosa. Lejos de cerrar esta etapa como una meta cumplida, Ivana asegura que su victoria ha despertado aún más su pasión por la gastronomía. «Fue salir de Top Chef y todos los días tengo ganas de hacer algo dulce», reconoció entre risas. Aunque la repostería ha sido su gran carta de presentación, deja claro que su ambición va mucho más allá: «Me atrevo con todo. Tengo mucho que aprender y ahora me apetece aprender muchísimo», afirmó, demostrando que este éxito televisivo podría ser solo el comienzo de una carrera mucho más amplia dentro del universo culinario. Su victoria también ha supuesto un cambio en la percepción pública sobre ella. Durante años, Ivana ha sido conocida principalmente como «la hermana de Georgina Rodríguez», pero su éxito en televisión ha reforzado su identidad propia. Su evolución, tanto profesional como física, ha estado en el foco mediático, especialmente después de las numerosas críticas y comentarios en redes sociales sobre su cambio de imagen. Lejos de esquivar el tema, Ivana afronta esta nueva exposición con seguridad y determinación, demostrando que está preparada para convertirse en protagonista de su propia historia. Su transformación física, que ya había generado conversación en plataformas digitales, vuelve ahora a situarla en el centro del debate público, aunque ella prefiere enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

Además de hablar de su nueva faceta como repostera, Ivana también dejó espacio para el humor al referirse a uno de los temas que más interés despierta entre los seguidores de su familia: la boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Al ser preguntada sobre si se vería cocinando para un futuro enlace, respondió entre risas: «Claro que me atrevería…Yo ahora ya tengo un paladar refinado y tendré que catar los postres primero». Una declaración divertida que demuestra la cercanía con su hermana y que vuelve a poner sobre la mesa uno de los acontecimientos más esperados del universo celebrity internacional. «Están muy contentos y superorgullosos, tanto Cristiano como mi hermana, de mi paso por Top Chef, de haberme superado, de haber conseguido aprender tanto y sobre todo de haber ganado», añadió al respecto de su paso por el concurso de cocina.