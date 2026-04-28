Ivana Rodríguez revela a COOL cómo afronta las críticas sobre su físico tras ganar ‘Top Chef’ y bromea sobre la boda de Georgina y Cristiano
Ivana Rodríguez vive un momento decisivo tras alzarse como ganadora de 'Top Chef: Dulces y famosos'
En su primera gran aparición, Ivana ha confesado a COOL el sacrificio personal que ha supuesto el concurso
Ivana ha hablado sobre las críticas a su cambio físico y ha dejado claro que afronta esta nueva etapa con fuerza y ambición
Ivana Rodríguez atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Tras proclamarse ganadora de Top Chef: Dulces y famosos, la hermana de Georgina Rodríguez reapareció por primera vez en un gran evento público durante los premios Chef of the Year, en Madrid, donde habló en exclusiva para COOL sobre el exigente camino que la llevó hasta la victoria, las críticas que ha recibido por su transformación física y su papel dentro del universo mediático que rodea a su familia.
«Me siento súper afortunada. Para mí es un honor que cuenten conmigo para un evento tan exclusivo y gastronómico», confesó Ivana, visiblemente emocionada por esta nueva etapa profesional. Convertida en una de las revelaciones televisivas del año, la influencer dejó claro que su paso por el programa no fue sencillo. «Ha sido un proceso difícil. Un camino bastante duro, porque conllevaba mucho esfuerzo, mucho sacrificio. He estado lejos de mi casa, de mi familia, de mis hijas», explicó.
Además de hablar de su nueva faceta como repostera, Ivana también dejó espacio para el humor al referirse a uno de los temas que más interés despierta entre los seguidores de su familia: la boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Al ser preguntada sobre si se vería cocinando para un futuro enlace, respondió entre risas: «Claro que me atrevería…Yo ahora ya tengo un paladar refinado y tendré que catar los postres primero». Una declaración divertida que demuestra la cercanía con su hermana y que vuelve a poner sobre la mesa uno de los acontecimientos más esperados del universo celebrity internacional. «Están muy contentos y superorgullosos, tanto Cristiano como mi hermana, de mi paso por Top Chef, de haberme superado, de haber conseguido aprender tanto y sobre todo de haber ganado», añadió al respecto de su paso por el concurso de cocina.