La hermana de Georgina Rodríguez, directa a la fama: el nuevo trabajo de Ivana

La verdad ha salido a la luz y la propia Georgina Rodríguez ha confirmado los rumores. La novia de Cristiano Ronaldo está de plena actualidad porque ha estrenado una segunda temporada de su documental en Netflix. De momento está recibiendo críticas muy positivas porque se ha mostrado más natural que en la primera temporada de la serie. Aunque también hay espectadores que le atacan por su excéntrico nivel de vida. Incluso algunos presentadores, como es el caso de Emma García, se han posicionado en su contra.

Georgina Rodríguez ha dejado muy claro que, aunque lleve una vida de lujo, es una persona completamente humilde. Asegura que lo que más le gusta es pasar tiempo con los suyos. De hecho en la entrevista que dio en ‘El Hormiguero’ confesó que el mejor regalo que le había hecho Cristiano Ronaldo era pasar una tarde entera con ella. Promete que no es materialista y que comparte todo lo que tiene. “Yo comparto bolsos y joyas, pero no me toquéis los bocadillos de chorizo”, dijo durante un capítulo en tono jocoso.

Georgina Rodríguez le hace un gran favor a su hermana

‘Soy Georgina’ está triunfando en Netflix y la empresaria ha dado algunas claves para entender el éxito que está teniendo el documental. Recordemos que lo grabó después de vivir uno de los momentos más tristes de su vida: la pérdida de su hijo. Por ese motivo quiso rodearse de un buen equipo y eligió a una trabajadora de la primera temporada de la serie como directora. Estamos hablando de Vanesa Ferreiro. “La elegí por ser a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo”, le explicó a Pablo Motos.

La influencer le ha hecho un gran favor a su hermana porque le ha dado un puesto de trabajo en el documental. Ivana Rodríguez cada vez está más cerca de la fama. En la primera entrega de ‘Soy Georgina’ tuvo mucho peso y ahora trabaja en el programa. Ejerce de asistente de dirección. Trabaja mano a mano con su hermana y se encarga de que no le falte de nada. Tener un puesto de trabajo en una empresa como Netflix es garantía de éxito y todo se lo debe a la novia de Cristiano Ronaldo.

La primera aparición de Ivana en televisión

Ivana Rodríguez, ejerciendo su papel de asistente personal, acompañó a Georgina a ‘El Hormiguero’. Era la primera vez que la empresaria pisaba un plató de televisión y estaba muy nerviosa, por eso Ivana le acompañó. Se sentó entre el público y en un momento de la entrevista Georgina desveló su presencia. Es bastante tímida, pero saludó al público y no parecía estar demasiado incómoda. Es evidente que cada vez se siente más a gusto con las cámaras. No sería de extrañar que termináramos viéndola en un proyecto de mayor repercusión.

El sueldazo de la hermana de Georgina

La revista ‘Lecturas’ reconoce que es complicado saber cuánto va a cobrar Ivana Rodríguez en Netflix por ejercer de asistente de dirección. Pero asegura que el sueldo no bajará de 37.676 euros anuales. Está claro que la novia de Cristiano le ha hecho un gran favor. Su serie tiene mucho éxito y es un secreto a voces que habrá más temporadas, así que su familiar tendrá trabajo durante bastante tiempo. Su misión es encargarse de que Georgina se sienta cómoda para que ofrezca su mejor versión.