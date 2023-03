Georgina Rodríguez fue este miércoles la invitada de Pablo Motos en El Hormiguero, donde promocionó la segunda temporada de Soy Georgina, su docu reality de Netflix. La influencer y modelo respondió a todo, tanto sobre temas personales como profesionales, pero hay dos frases que han generado una gran polémica en las redes sociales.

Las frases de Georgina Rodríguez

Una de ellas fue cuando habló de la educación de sus hijos y la comida. «Les digo que la comida no se deja y que si no para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar», dijo sin percatarse de la catarata de críticas que iba a generar ese comentario. Pero la cosa no quedó ahí, pues cuando Pablo Motos le preguntó por Cristiano Ronaldo acabó diciendo que se siente «muy afortunada de haber sido la elegida por él».

La influencer también habló de la nueva temporada de su docuserie: «Todo lo que se imaginen, lo van a ver. Se van a sentir muy identificados y les va a encantar. Esta temporada he viajado muchísimo más que la anterior, porque la primera se grabó en muy poco tiempo y esta temporada tuvimos un parón, al final han durado mucho más las grabaciones y gracias también a esto he podido incluir muchísimas más cosas».

Pablo Motos no ha podido evitar interrogar a la empresaria por cómo conoció a Cristiano Ronaldo, que fue cuando ella trabajaba en la tienda que Gucci tiene en la calle Serrano de Madrid: «Sentí un flechazo porque es un hombre guapísimo. Cuando lo vi, era tan guapo que hasta me daba vergüenza mirarle. Yo no le atendí, yo atendí a la clienta de un compañero mío que estaba de vacaciones. Yo tenía que haber salido a las cinco de la tarde, pero mi compañero me dijo que iba a ir una clienta que era gallega a mirar abrigos y le dije que no se preocupara, que la atendía yo. Tres horas después me pude ir a mi casa y en el momento que él entraba, yo salía. Me dio las buenas tardes, yo también a él y sentí mariposas».

«La primera vez que hablamos fue en un evento de moda de una tienda. ¿La caña? Fue él. Yo soy muy vergonzosa. Me tuve que cambiar de tienda, me fui a Prada en El Corte Inglés de Castellana, donde las cámaras de los paparazzis no tenían acceso a la boutique de Prada, pero claro, él jugaba en el Santiago Bernabéu y cada vez que había un partido eso parecía el museo de Georgina. Y la gente venía a hacerse fotos conmigo, a traerme camisetas para que se las firmase Cristiano Ronaldo y hubo un momento en el que ya no pude continuar. Yo no soy futbolera. Me ha encantado siempre el ballet y desde muy joven trabajaba y por mis horarios nunca podía ver un partido», finaliza.