Tamara Gorro estalla contra Georgina Rodríguez y deja de seguirla en Instagram en directo

La entrevista de Georgina Rodríguez en El Hormiguero y el estreno de la segunda temporada de Soy Georgina siguen dando de que hablar. La pareja de Cristiano Ronaldo se sentó por primera vez con Pablo Motos para presentar precisamente su docureality en Netflix, pero muchas de sus frases han sido duramente criticadas en las redes. Ahora es Tamara Gorro quien muestra su malestar con la influencer, a la que ha dejado de seguir en Instagram en directo.

«Yo el otro día te mande un mensaje y te puse ‘estoy indignada’», dice refiriéndose a un mensaje de texto que envió a Sonsoles Ónega, presentadora del espacio de televisión en el que ha hablado. «Estoy indignada. ¿Puedo decir mi opinión? De Georgina yo tengo dos opiniones. Yo no soy su amiga, no me he ido a cenar con ella, sí que la conozco, sí que ha hablado con ella y puedo decir que a mí, a trato personal, es una mujer graciosa, es una mujer educada, bien hablada. Ahora bien, el personaje que Georgina se ha creado, y no lo digo como falta de respeto, me parece vergonzoso», comienza la colaboradora.

«Y lo voy a decir con criterio ante lo que veo. Yo la entrevista que vi en ‘El Hormiguero’ yo hasta padecía por Pablo Motos. Dijo cada barbaridad que yo creo que a la pobre hasta le traicionaron los nervios. Pero tú no puedes decir unas cosas y enseñar otras. Es decir yo no puedo enseñar y decir que yo a mis niños les pongo vídeos de niños pobres y después me voy en un reality a comprar y a gastarme 30.000 euros en una tienda de chándales. Venga, por favor Sonsoles, ¿dónde estamos?», continuaba Tamara Gorro.

«Repito que si ella es lo que quiere la aplaudo porque cada uno tiene que hacer lo que quiere. Pero mirad niñas y niños adolescentes esto no es la realidad. Esta no es la realidad. Si me tiene que dejar de seguir, que me deje de seguir. De hecho lo voy hacer yo porque un personaje que a mí no me aporta. No me gusta. Escucha lo que quiero transmitir. Las redes sociales son para seguir a la gente que te aporta algo y a mí Georgina me cae bien como persona pero no me aporta nada. Entonces yo la dejo de seguir», finalizó.