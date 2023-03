Durísimo ataque de Fabiola Martínez contra Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez sigue dando que hablar tras su paso por El Hormiguero. Varias de sus afirmaciones en el programa de Pablo Moto trajeron cola y sembraron cierta polémica en las redes sociales y en los medios. La influencer está en boca de todos, y una de las que ha cargado contra la pareja de Cristiano Ronaldo es Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne.

Sonsoles Ónega, tras acabar todo el bloque de actualidad en su programa, preguntaba a los colaboradores si habían visto la entrevista de Georgina en El Hormiguero. Fabiola Martínez era quien rompía el hielo y declaraba que la vio un trozo, porque «no me gustó mucho la entrevista, la verdad. Me supera tanta superficialidad y tanta tontería. Me supera…».

Duras críticas a Georgina Rodríguez

La ex mujer de Bertín siguió criticando a Georgina Rodríguez ante una Sonsoles muy sorprendida: «No puedes decir cuando le preguntan: ‘¿qué le regalas a alguien que tiene todo?’ Y dice: ‘Ya le he regalado dos coches, no le voy a regalar otro’. ¿Perdona? ¿No se te ocurre nada más?». La presentadora trataba de rebajar la tensión diciendo que «están en otro nivel». «Ya lo sé, siendo una persona que expresa mucho que viene de otro lado, echo en falta un poco de empatía con la gente que no es de su nivel. Lo dice, pero luego no lo hace», respondía Fabiola.

«Georgina ha dicho que el dinero le ha servido para ayudar a su familia y amigos, aunque valoro tu opinión», terminaba Onega al respecto. Fabiola no ha sido la única que ha hablado en estos términos de Georgina Rodríguez, pues la modelo ha sido muy criticada en especial por lo que dijo sobre sus hijos y la comida y por sentirse afortunada de que Cristiano Ronaldo la haya elegido para ser su pareja, frases que no han sentado nada bien bien redes.