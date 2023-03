Bertín Osborne, roto de dolor: el triste motivo que le tiene destrozado

No hay dudas. Bertín Osborne está atravesando un momento complicado. Necesita ayuda y la ha pedido, pero sus plegarias no han surtido efecto. El presentador ha usado sus redes sociales para hacer un llamamiento que no ha tenido resultado. La situación es límite y las novedades no son buenas. Hace unas semanas denunció que había perdido a su perro, un pastor alemán de dos años llamado Thor. Según ha salido publicado, sigue sin encontrarle y no sabe qué más hacer.

El ex de Fabiola Martínez ofreció una generosa recompensa a la persona que le ayudase a encontrar a su mascota, pero sus esfuerzos han caído en saco roto. Lo único que consiguió es que varias fuentes le aseguraran que Thor estaba por los alrededores de su finca. Bertín ha salido a buscarlo en numerosas ocasiones, pero no ha dado con su paradero. Reconoce que está muy afectado, roto de dolor, porque el animal era un miembro más de su familia.

Bertín Osborne está perdido

Bertín no sabe qué más hacer. Fabiola Martínez ya explicó en una ocasión que es un hombre de campo y que disfruta mucho de sus animales, de ahí que se sienta tan vacío. Después de romper con la modelo se instaló en su finca y pasa mucho tiempo allí. De un momento a otro perdió a Thor y ahora no le encuentra. Ha ofrecido dinero y ha movilizado a sus fans, lo ha intentado todo y los resultados siempre han sido los mismos.

“Quería pediros un favor, especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Mi pastor alemán de dos años se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad”, informó en su momento. Pensaba que estos detalles le iban ayudar, pero estaba equivocado. Es cierto que varios fans le han asegurado que han visto al perro por la zona, pero ha sido imposible atraparle. Nadie ha conseguido llevarle a su hogar.

El presentador ha recibido pistas confusas

La situación es más complicada de lo que parece porque el perro de Bertín es de una raza muy común. Le han enviado pistas que no llevan a ningún sitio porque el animal en cuestión no es el suyo. “Recibo, y lo agradezco, cientos de mensajes con fotos de perros que andan por ahí suelos. Una o dos fotos sí sé que era mi perro, está por ahí. Los que sepáis dónde está, yo quiero dar una recompensa a quien me dé la información o me lo agarre”, comentó en su momento. No ha vuelto a saber nada.

La situación de Bertín empeora por momentos

Bertín Osborne no atraviesa un buen momento. La pérdida de su perro ha sido un golpe bastante duro para él, pero eso no es todo. Recientemente ha hecho unas declaraciones comentando la decisión que han tomado en algunos colegios con el Día del Padre. Una profesora cree que debería llamarse de otra forma y el presentador ha estallado contra ella. Los detractores de Bertín le han acusado de ser poco moderno y de no estar al corriente de las nuevas tendencias.