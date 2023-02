Nunca una entrevista de Bertín Osborne (68) había dado tanto de que hablar. La última confesión del cantante sobre el amor verdadero en el plató de Déjate Querer, donde reveló que está «fenomenal solo», y que a su edad, pese a haber estado «muy bien y, a gusto» con sus parejas, no está seguro de haber estado enamorado, dolió (y mucho) a Fabiola Martínez (50). «Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona», expresó Bertín.

La venezolana respondió a las palabras de la que fuera su pareja durante casi dos décadas hasta su ruptura definitiva en enero de 2021 el pasado viernes en el programa de Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde colabora habitualmente y, confesó, que se sentía «triste y dolida» por las declaraciones de su ex marido. «Después de tantos años juntos viviendo tantas cosas, que ahora diga que nunca ha estado enamorado, la verdad es que me sorprendió mucho. He intentado analizarlo y entenderlo. He pensado que puede que él piense que no ha encontrado a esa persona que ha buscado siempre y que quizás eso le haya hecho replantearse que lo que ha vivido no ha sido lo que él esperaba de la vida. También he pensado que puede que ahora sí que esté enamorado y que ese sentimiento le hace ver que lo de antes no era igual», expresó.

«Yo lo he querido con locura. Si él no ha estado enamorado, yo sí. Renuncié a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor. No lo reconozco. Creo que necesito un poco de respeto a esos 18 años en los que hemos estado juntos», añadió.

Al ver el revuelo causado, Bertín reaparecía este sábado a través de sus redes sociales con un vídeo en el que decía sentirse «horrorizado». El interprete de de Tú, solo tú o Eterna melodía matizaba entonces sus declaraciones y pedía «no tomarme las cosas literales porque muchas veces no me explico bien. Quiero que quede bien claro, que el modo convencional de estar enamorado que todo el mundo entiende, yo no lo entiendo así. Eso no quiere decir que no haya sentido barbaridades por Fabiola. Me duele que no se haya entendido o que yo no me haya explicado bien», expresó para seguido, dirigirse a Fabiola: «Me casé con Fabiola no porque estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido. No podía plantearme mi vida sin ella. No me equivoqué. Después, en esos 18 años, me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra a la que adoro. No es que sea importante en mi vida, es fundamental y sigue siéndolo. He estado fundido, muerto por ella», añadía.

A juzgar por las imágenes, Bertín se mostraba conciliador con el asunto. Sin embargo, ha sido este domingo cuando ha brotado su genio y, al ser preguntado expresamente por todo lo ocurrido ha respondido tajante: «No tengo nada que decir. No tengo nada que decir», ha repetido hasta en dos ocasiones, para terminar dirigiéndose directamente a la periodista que le hacía las preguntas: «Pero vamos a ver ¿Eres sorda? Te estoy diciendo que no tengo nada que decir».