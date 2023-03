Bertín Osborne vuelve a liarla con unas duras palabras sobre Fabiola Martínez

Hace ya un tiempo que Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez, tras 18 años de relación y dos hijos, se separaron. La noticia cogió a muchos por sorpresa, pero lo cierto es que ellos ya hacía tiempo que no vivían juntos porque a Fabiola no le gustaba estar en el campo, entre otros problemas entre la pareja. Ahora, Bertín Osborne vuelve a liarla.

Los antecedentes de este tema salieron a la luz por una entrevista que el cantante dio a una revista donde decía no haber estado enamorado nunca. No especificó de quien si no que lo hizo de forma general.

En ese momento, las palabras de Bertín sintieron profundamente mal a su ex mujer, Fabiola Martínez, quien dijo haberse sentido entonces como si no hubiera existido amor entre ellos y más después de tener dos hijos.

Por qué Bertín Osborne vuelve a liarla

No se sabe si las palabras del cantante estaban fuera de contexto, pero Fabiola Martínez, quien colabora en el programa de Antena 3, “Y ahora Sonsoles”, se abrió con Sonsoles Ónega y explicó qué le había parecido lo que dijo su ex marido. En general, se sentía muy decepcionada e incluso soltó alguna lágrima porque dijo que Bertín no le había dicho nada y se merecía una explicación.

Tras todo ello, el empresario grabó un video para aclarar sus palabras. En Instagram asegura “que dije que no había estado enamorado nunca. Desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Como hablamos de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir. No es como el contador de la luz, de cero a diez. Si pasas de seis estás enamorado, si no, no. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti, que estás viendo esto, no».

Además aclaró que se había casado dos veces porque realmente había querido a sus mujeres, y con respecto a Fabiola dijo que no es que no estuviera enamorado de ella, “estaba fundido. No podía plantearme mi vida sin ella».

Además, solo tenía palabras buenas para Fabiola de quien ha dicho que ella ha sido la mejor madre, pareja, es para él fundamental. “No quiero que se interprete que yo he dicho que yo no he estado enamorado nunca. No he estado enamorado de la forma convencional que todos piensan. He estado fundido, muerto por ella. Y la veo todavía y me dan ganas de apretarla y abrazarla como una amiga a la que adoro”.

En este alarde de responder a su ex mujer, hay muchos que han considerado que ha hecho bien pero muchos otros que nuevamente se ha vuelto a equivocar. Pero lo cierto es que todos esperaban una respuesta de parte del cantante. Comenta en este video que no se deben tomar las cosas de forma literal y repetía: “Quiero que quede bien claro, que el modo convencional de estar enamorado que todo el mundo entiende, yo no lo entiendo así”.

Algo que realmente no se ha vuelto a entender bien y ha sido de nuevo criticado. Esperamos la reacción de Fabiola en el programa.