Nadie puede negar que Georgina Rodríguez es una de las modelos y empresarias más conocidas del momento. Es cierto que empezó a trabajar en los medios de comunicación gracias a su relación con Cristiano Ronaldo, pero es evidente que tiene su propio mérito. Nadie aguanta tanto tiempo en primera línea. Netflix ha apostado por ella para grabar la segunda temporada de ‘Soy Georgina’, un documental que ha dejado grandes frases que pasarán a la historia.

Georgina se sentó en el plató de ‘El Hormiguero’ para dar una entrevista definitiva antes del estreno de su programa. Prometió que todos los capítulos iban a sorprender por igual. Aseguró que se había mostrado más natural que nunca. “Los espectadores van a poder ver todo lo que se hayan imaginado”, le dijo a Pablo Motos. Esta intervención ha estado plagada de polémica porque hizo comentarios bastante peliagudos, pero nada tiene que ver con el revuelo que se ha armado con su serie.

Georgina Rodríguez, más natural que nunca

Georgina ha vuelto a exponer a su grupo de amigos y a sus familiares más cercanos para demostrar que el lujo está en las pequeñas cosas. “A mí me interesa más la moda que el lujo porque para mí el lujo es a tomarme un bocadillo de chorizo”, ha declarado. Y es que el chorizo es un alimento que no puede faltar en su nevera. La influencer promete que es muy generosa, pero hay algo con lo que no negocia: con su pasión por el citado embutido.

“No pueden faltar los bocadillos de tortilla y chorizo antes de un concierto, pero menos en una excursión de bus”, comenta durante un viaje que hace en su avión privado para ver a Rosalía en Madrid. Aunque la mejor parte llegó después. “Yo comparto bolsos y joyas, pero no me hagáis compartir el chorizo”. Uno de sus amigos le pidió un trozo de su bocadillo y ella se negó en tono de humor. Momentos como esté pasarán la historia y han consolidado la carrera mediática de la modelo.

“Quiero un bidé para el baño polaco y para el checo checo”

Un capítulo del documental se centra en la tarea que tiene por delante Georgina. Vive en Arabia Saudí, pero viaja mucho a España porque se está construyendo una casa en Madrid. A Pablo Motos le explicó que estaba muy pendiente de las obras. Piensa que en un futuro será su hogar definitivo porque el hijo de Cristiano juega al fútbol y quiere residir en la capital de España. En una escena de ‘Soy Georgina’ la empresaria pasea por las habitaciones y se da cuenta de que falta alto: “Quiero un bidé para el baño polaco y para el checo checo”.

Otra de las cosas que ha llamado la atención es que parte de su casa está amueblada con productos de IKEA. “Las cómodas son de IKEA porque luego las mandas a hacer a medida y pesan como un muerto”. Está claro que no ha intentado fingir ser lo que no es. Se ha mostrado tal cual.

Georgina reconoce que es estreñida

Georgina prometió que iba a mostrarse tal y como ella es: natural y sin filtros. Ha cumplido con su propósito y ha superado las expectativas. “Yo soy de carácter estreñido”, admite. Y añade: “La gente tiene mucho pudor a la hora de hablar de pedos de caca, hay que normalizar estas situaciones”. Comentarios como este no han tardado convertirse en el tema más comentado de Twitter y otras redes sociales.