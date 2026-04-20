Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han celebrado una fecha muy importante -aunque agridulce- en su calendario: los cuatro años de Bella Esmeralda, su hija pequeña. Pese a que para el futuro -y próximo matrimonio- sienten absoluta devoción por los pequeños de la casa, lo cierto es que el mismo día del nacimiento de la benjamina de la familia, fallecía su mellizo. Una pérdida desgarradora para el clan, que siempre ha tenido muy presente a Ángel -así fue como llamaron a su hijo-. Además, afortunadamente, tanto el futbolista como la modelo son muy creyentes, lo que les ayudó a pasar el duelo desde la perspectiva de la fe y siendo conscientes de que tenían, valga la redundancia, un ángel en el cielo.

Pese a la desgarradora pérdida, tanto Georgina como Cristiano nunca han dejado de celebrar este día en el que Bella Esmeralda se convierte en la gran protagonista de la casa. Ahora en Arabia Saudí, donde viven, han festejado por todo lo alto el cumpleaños de la pequeña. Una celebración que tenía la temática de la exitosa película de animación Las guerreras K-pop. Sin embargo, lo más llamativo, aunque no sorprendente, ha sido el menú que han elegido para este día tan señalado.

El tradicional menú del cumpleaños de la hija de Cristiano y Georgina

Sabido es que, pese a vivir en la otra punta del mundo, Georgina y Cristiano tienen muy presentes las costumbres y la tradición española. Durante muchos años, Madrid fue su hogar. De hecho, es habitual que el futuro matrimonio -que pasará por el altar en unos meses-, viaje a nuestras fronteras para ver a sus seres queridos, amigos o incluso para recordar el sabor de un producto local.

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Aunque su vida personal tiene un cierto halo de misterio, Georgina Rodríguez confesó que tenía debilidad por los productos gastronómicos españoles -sobre todo por los embutidos-. Por ello, aunque viva en Riad, parece que ni la modelo ni su prometido quieren renunciar a la comida local más popular. Prueba de ello ha sido el menú que han escogido para el cumpleaños de su hija Bella Esmeralda.

A través de sus redes sociales, la de Jaca ha compartido un vídeo de esta celebración tan especial, donde no han faltado los globos o un photocall. Sin embargo, ha hecho especial hincapié en mostrar la comida que han degustado: paella de primero y chocolate con churros de postre, dos platos que sin lugar a dudas tienen la etiqueta Made in Spain y que les habrán teletransportado hasta su tierra natal -o, al menos, por su sabor-.

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Por su parte, Cristiano publicó una foto de la pequeña en la fiesta de cumpleaños y, además, aprovechó para dedicarle unas palabras a la benjamina de los Ronaldo Rodríguez. «¡Feliz cumpleaños mi princesa! 4 años llenos de alegría. Papá te ama tanto…», escribió con un recordatorio a su hijo fallecido, al que mencionó también en la publicación.