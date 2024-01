Elena Rodríguez e Ivana Icardi protagonizan una gran bronca en ‘GH DÚO 2’: «Eres sibilina»

GH DÚO 2 se ha presentado como una de las grandes apuestas de la temporada en Telecinco, y vaya si está siendo todo un acierto. El popular reality ha regresado con una edición más intensa que nunca que, a tan solo unos días de su estreno, ya nos ha ofrecido uno de los cara a cara más fuertes del momento. Una discusión con dos protagonistas: Elena Rodríguez e Ivana Icardi.

Por todos es bien sabido que la madre de Adara nunca ha tenido una muy buena relación con Icardi, quien fue pareja de Hugo Sierra (ex novio a su vez de Molinero). Por ello, a Elena Rodríguez no le ha hecho nada de gracia cuando le han dicho que ganaba dinero exclusivamente porque está siempre participando en realities.

Ivana, sobre Elena y Adara: «Es el mismo perro, distinto collar» #GHDúoSuperMartes pic.twitter.com/QvEpmvJzHF — Gran Hermano (@ghoficial) January 16, 2024

«Yo no vivo de realities como tú y la que ya sabemos», dijo Ivana, haciendo alusión también a Adara Molinero. A ello, hay que sumar que a la participante le sentó fatal ver como Elena Rodríguez se reía de ella al conocer que la habían nominado. «Ya la conozco. Tenía la sonrisa de: ‘te jodes’», dijo Icardi.

La discusión ha ido en aumento, por ambas partes. De hecho, la ex pareja de Hugo Sierra no dudó en tachar a la concursante con un adjetivo muy claro. «Eres una sibilina», señaló sin miramientos. Rodríguez, por su parte, le pedía respeto. Pero, este pasado martes en la gala de GH DÚO 2, se pudo ver como la concursante se derrumbaba en el confesionario y pedía la visita de su hija.

«Me creía que era bastante más dura de lo que soy. La verdad es que en un principio me está costando un poco, sobre todo las broncas. Es un poco agotador», explicó. «No me he acostumbrado a eso. ¿Esto es un juego? ¿Es una realidad? Llamaría a mi hija y la preguntaría si esto es así… Yo quería vivir esto. Ella es como es pero creo que somos distintas, aunque ella me diga que nos parecemos un montón. ¿Podéis traérmela?», preguntó. Sin duda, el ambiente en Guadalix de la Sierra está más candente que nunca.